La AXI aún no cedió a Cangas el aparcamiento de A Rúa

Para que el proyecto de Amgecabe se haga realidad es fundamental que se apruebe la modificación puntual de las Normas Subsidiarias de Planteamiento que presentó la promotora. Para ello es necesario que la Axencia Galega de Infraestructuras acepte la propuesta del Concello de Cangas, aprobada en pleno, para que el aparcamiento situado frente al CEIP de A Rúa pase a ser de su exclusiva competencia. El retraso preocupa al gobierno porque, además, de la modificación puntual depende no solo el proyecto de Amgecabe para suelo terciario, sino también el nuevo equipamiento sanitario de Cangas: CIS para la Xunta, CAR para la oposición. El suelo para este equipamiento se lo cede de forma gratuita Amgecabe al Concello de Cangas.

Como manifestó ayer el concejal de Urbanismo del Concello de Cangas, Antón Iglesias (BNG) la solicitud a la AXI lleva en ese departamento de la Xunta de Galicia desde el día 9 de julio, tiemo suficiente, según el gobierno local para que el aparcamiento ya pasara a ser propiedad de la Xunta, porque, además, era una exigencia de la AXI para dar el visto bueno al proyecto de Amgecabe. El tripartito recuerda que después el PP critica al gobierno local por tener sin construir el nuevo equipamiento sanitario, cuando, en su opinión, ahora la pelota está en el tejado de la Dirección Xeral de Urbanismo, que es quien tiene que aprobar la modificación puntual de las Normass Subsidiarias de Cangas.