Santos asegura que los 422 servicios de tarde del primer mes de Sisalde "nos dan la razón"

La Mesa Local da Sanidade de Moaña cumplió la 245 semana consecutiva de concentraciones para reclamar las urgencias, que empezaron en la Casa do Mar y desde mediados de junio ya realizan ante el nuevo centro de salud de Sisalde, que esta semana pasada cumplió un mes de funcionamiento. La alcaldesa, Leticia Santos, como presidenta de la Mesa, que convoca las movilizaciones, aludió precisamente a los datos del Sergas que el viernes hizo balance del primer mes del nuevo centro de salud, tanto en los servicios de atención ordinaria como en los de tarde en la llamada unidad de urgencias «que nosotros no podemos llamar así porque no cubre los 24 horas del día ni todos los días de la semana» .

Así se refirió a que en ese balance figuran 422 asistencias en esa unidad «pero hay que tener en cuenta que mucha gente aun no sabe que hay servicio de tarde y que las ambulancias recogen a la gente y la lleva a Cangas, pero desde el Sergas no dan los datos del Punto de Atención Continuada (PAC) de Cangas que sigue atendiendo a Moaña». Por eso considera que estos 422 servicios de tarde demuestran que «nuevamente tenemos razón y las urgencias en Moaña son una necesidad. No pueden estar adscritas sólo a horario de tarde ni a días laborables porque nos podemos poner malos cualquier día y a cualquier hora y necesitamos nuestro PAC en Moaña».

Para Leticia Santos, los datos del Sergas revelan también que Sanidade debe de estar preocupada con la continudad de las protestas aquí porque desde que abrió el centro no hay semana en la que no lance una noticia «para lavar la cara» después de haber anunciado que el centro abría con urgencias sólo de tarde y con una ambulancia de Soporte Vital Avanzado de Enfermería las 24 horas: «Si se ven los números del último mes con 94 movilizaciones de la ambulancia, se puede comprobar como casi el 50% de los servicios se realizaron fuera de Moaña, con lo cual nos vuelven a dar la razón de que una ambulancia no es un PAC sino un servicio sanitaro de emergencia que se debe de desplazar en donde es necesario y no nos va a atender cuando tengamos una urgencia en el PAC; nos traladará a Cangas en donde está secuestrado nuestro PAC».

Desmonta la excusa de Sanidade de la carestía de personal médico, a la que se suma ahora la de enfermería por las malas condiciones laborales, para que no se devuelva el PAC a Moaña y siga en Cangas:«Si no hay médicos ¿de dónde los sacan para reforzar la unidad de tarde del nuevo centro de salud? Otra falacia desmontada».

Terminó insistiendo en que Moaña tiene una población empadronada de 19.400 personas, pero también hay más sin empadronar, con segunda residencia o que llega por vacaciones «y puede necesitar asistencia sanitaria, lo que vuelve a demostrar que Moaña necesita esa atención urgente todo el año». Leticia Santos repitió que sigue la lucha con dignidad por un derecho que le corresponde a Moaña y anunció que el Concello realizará en este mes el último trámite preceptivo de la denuncia en el Juzgado del convenio para que la Xunta lo cumpla y devuelva las urgencias: «De no hacerlo antes de septiembre, se presentará la demanda judicial con el beneplácito de toda la corporación pues uno de los puntos de la mociónde la plataforma que se aprobó en junio incluía iniciar la vía judicial. Vamos a levantar la mano para denunciar los incumplimientos y el robo de nuestros derechos».

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Por parte de la Plataforma da sanidade habló en esta ocasión Maricarmen Moreira quien, entre otras cuestiones, destacó los cuatro años de movilizaciones, de constancia, de dignidad y de rebeldía ciudadana. n