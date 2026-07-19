La residencia de Moaña sigue su curso y un panel la divulgará en la calle don Donato

El proyecto para la construcción de una residencia privada para personas mayores en Moaña, en el monte de O Carrachal, lindando con el casco urbano y que sería la primera del municipio y segunda de la comarca tras la de Aldán, sigue su curso. La empresa promotora de la iniciativa, Promociones Souto y González, quiere facilitar el acceso a la información del proyecto, que ha generado oposición en algunos sectores vecinales, y colocará un panel divulgativo con explicaciones del desarrollo, para explicarlo de forma visual y comprensible con las principales características de la actuación. El panel podrá visitarse, a partir de agosto, en la calle Don Donato Bernárdez Sotelo nº 1, próximo a la zona del proyecto. La valla, según señala la empresa, permitirá conocer la implantación del complejo, las mejoras previstas en materia de movilidad, los criterios de integridad paisajística y los beneficios sociales, urbanos y económicos que, según los promotores, podrá aportar al municipio: «Queremos ofrecer una visión completa de la intervención, fomentando un conocimiento directo de la propuesta y favoreciendo un debate público basado en la información técnica y accesible a los vecinos».

Vista aéra con la zona de la residencia delimitada, la izquierda. | FDV

La actuación se desarrolla sobre un ámbito de 19.500 metros cuadrados, en donde se combinan las instalaciones destinadas a la atención residencial con amplios espacios libres y una actuación sobre la red viaria existente. La propuesta contempla dos parcelas destinadas al equipamiento asistencial, más de 8.000 metros cuadrados de espacios libres y más de 4.000 para la mejora del vial y de la movilidad, señala la empresa. Con este vial, de 12 metros de ancho, insiste en que se mejorará la conexión de la calles Don Donato y Centoleira y se resolverá una problemática histórica de circulación. Incorporará circulación en doble sentido, aceras accesibles, mayor seguridad para peatones y vehículos y la dotación completa de servicios urbanos (abastecimiento, saneamiento, drenaje, electricidad y telecomunicaciones).

Una vista del sendero del regato del Rialdarca. | FDV

La empresa señala que la propuesta nace para cubrir la demanda de una residencia de mayores en Moaña y que muchas personas puedan mantener a sus familiares cerca de su entorno, evitando desplazamientos a otros municipios. Además, indica que «generará actividad económica estable y empleo asociado a la construcción como al funcionamiento del centro, favoreciendo también la contratación de empresas y proveedores del entorno para mantenimiento, alimentación, limpieza, jardinería, transporte o asistencia sanitaria». Defiende la propuesta «que ha sido diseñada para minimizar su impacto sobre el entorno natural» y confirma que las edificaciones se adaptan a la topografía del terreno para reducir los movimientos de tierra y preservar las áreas de mayor valor paisajístico. El diseño limita la altura de los edificios a dos plantas y bajo cubierta sobre rasante, incorpora materiales acordes con el entorno y mantiene una amplia superficie de espacios libres, buscando una integración respetuosa con el paisaje del valle del Rialdarca. Añade que el proyecto incluye medidas de gestión de las aguas pluviales.

La residencia se desarrolla mediante un Plan Especial de Infraestructura y Dotaciones (PEID) que fue presentado en el Concello y remitido a la Xunta para cumplir con la tramitación de valoración ambiental estratégica simplificada y estuvo a exposición pública durante un mes en 2025.

Noticias relacionadas

El informe ambiental resultante de la valoración, de septiembre de 2025, concluyó que el proyecto puede seguir y no requiere de valoración ambiental ordinaria porque no se prevé que tenga efectos ambientales adversos significativos, aunque obliga a unas determinaciones como incluir un estudio del paisaje, infografías, que los movimientos de tierra se adapten a los criterios de la directriz del paisaje, que los materiales de las edificaciones sean acordes con las formas y colores propias del lugar, siguiendo la Guía de Cor e Materiais como también la de Valados, sin cerrar el corredor ecológico, y minimizará la eliminación de elementos naturales, preverá plantaciones en zonas libres; definirá condiciones de pavimentación y garantizará el abastecimiento de agua además de incluir la zonificación acústica de la superficie de actuación.