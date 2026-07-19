Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Final del MundialEl Celta comienza la pretemporadaPanificadora: jurisprudencia nacionalCancelado un festival en VigoNuevo contrato bus VigoITV en GaliciaGalería histórica: piscinas en Vigo
instagramlinkedin

En Moaña

Recital por la Memoria de las víctimas del franquismo

Ofrenda ante el monolito a los represaliados en Moaña. | FDV

Ofrenda ante el monolito a los represaliados en Moaña. | FDV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Cristina González

Moaña

Los jardines de la Praza do Concello de Moaña acogieron ayer el VII Recital pola Memoria que organiza la Asociación Cultural Irmandade do Dolmen con la colaboración del Concello y que concluyó con una ofrenda floral ante el monolito a los represaliados. Intervinieron personas voluntarias que recordaron a las víctimas en un nuevo 18 de julio cuando se cumplieron 90 años del Golpe de Estado que desencadenó la Guerra Civil y la etapa de la represión franquista. El acto contó con la actuación musical de Dori Santos y Lía Vilas.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents