En Moaña
Recital por la Memoria de las víctimas del franquismo
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Moaña
Los jardines de la Praza do Concello de Moaña acogieron ayer el VII Recital pola Memoria que organiza la Asociación Cultural Irmandade do Dolmen con la colaboración del Concello y que concluyó con una ofrenda floral ante el monolito a los represaliados. Intervinieron personas voluntarias que recordaron a las víctimas en un nuevo 18 de julio cuando se cumplieron 90 años del Golpe de Estado que desencadenó la Guerra Civil y la etapa de la represión franquista. El acto contó con la actuación musical de Dori Santos y Lía Vilas.
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