Recital por la Memoria de las víctimas del franquismo

Los jardines de la Praza do Concello de Moaña acogieron ayer el VII Recital pola Memoria que organiza la Asociación Cultural Irmandade do Dolmen con la colaboración del Concello y que concluyó con una ofrenda floral ante el monolito a los represaliados. Intervinieron personas voluntarias que recordaron a las víctimas en un nuevo 18 de julio cuando se cumplieron 90 años del Golpe de Estado que desencadenó la Guerra Civil y la etapa de la represión franquista. El acto contó con la actuación musical de Dori Santos y Lía Vilas.