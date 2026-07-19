El Mundial acabó también en Suecia

Integrado por una selección de 17 jugadoras infantiles del Alondras de Cangas, Lóstrego de Gondomar, Val Miñor, Celta o Tomiño, bajo el nombre de Rías Baixas F.C., fue la primera vez que un equipo gallego participaba en la Gothia Cup, que es el torneo de fútbol juvenil más grande e internacional del mundo. Hasta la ciudad de Gotemburgo, en Suecia, se fueron las jugadoras con su cuerpo técnico, formado por Juan Rascado, entrenador y técnico del Lóstrego; su segundo entrenador, Jorge González, y el delegado de la categoría infantil femenina del Alondras C.F., Diego Núñez, como coordinador de la logística y también como padre de una de las jugadoras formando parte del grupo de familiares que igualmente viajó hasta el país nórdico.

La competición se celebró a lo largo de la última semana y la selección gallega dejó una buena imagen ante sus competidoras de 80 países y entre los más de 40.000 jugadores y jugadoras de entre 11 y 19 años que reúne esta Copa. Regresan sin trofeo, con rabia por haber perdido en el último minuto ante Estados Unidos, pero satisfechas porque llegaron a la fase de Oro y por el nivel de competición, tal y como asegura el entrenador, Juan Rascado, quien valora también las relaciones de amistad que han hecho las jugadoras con otras y, de hecho, ayer iban a ver la final de España con estas amigas en Gotemburgo, que es la sede oficial de esta competición desde la fundación del torneo en 1975.

El equipo Rías Baixas F.C. con los técnicos. / Rías Baixas F.C.

Rascado asegura que la experiencia fue muy bonita, de mucho trabajo y responsabilidad y con muchos momentos muy buenos: «Desde arrancar en Vigo con expectativas muy altas hasta llegar a Gotemburgo en donde nos ha impresionado el colegio del alojamiento y con una convivencia de siete días en donde lo primordial era el deporte y el compañerismo, algo cumplido a la perfección».

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Asegura que los primeros partidos fueron complicados porque a las jugadoras les costó adaptarse al juego ya que las rivales eran muy físicas y no destacaba tanto el juego técnico. Compitieron contra dos equipos de Suecia, a los que supieron aguantar con empate a cero, con un tercero de Islandia al que ganaron en la tanda de penaltis y finalmente cayeron ante el gran Estados Unidos que había ganado todos los partidos con goleada, pero sólo les metió uno y en el último minuto, como señala la capitana Vera Picher: «Salimos con rabia, tristeza, llorando...pero nos dimos cuenta del torneo que hicimos y que estamos entre los 32 mejores equipos del mundo y estamos orgullosas». La capitana recuerda que comenzaron el primer partido contra un equipo de Suecia «muy nerviosas, pero fuimos recuperando posición y tuvimos oportunidades, aunque acabamos 0-0. Al segundo partido, también contra otro de Suecia, llegamos confiadas, pero el campo era de hierba natural; ellas muy físicas, nosotros más técnicas, aunque nos adaptamos. No encajamos gol y acabamos 0-0». Recuerda que necesitaban ganar el siguiente partido, que el rival, de Islandia, era complicado: «Empezamos 3-0 pero un gol de Lena nos dio posibilidades de pasar a la fase de Oro y se logró en la tanda de penaltis. En octavos nos tocó el equipo de Estados Unidos que llegaba con goleada. Fuimos confiadas, tuvimos muchos duelos, aguantamos genial, pero en un córner en el último minuto nos metieron un gol». Aunque con rabia del resultado, Picher se muestra orgullosa del equipo y agradece el apoyo de los entrenadores. El segundo técnico, Jorge González, asegura que la experiencia ha sido inolvidable y se cumplió el objetivo de seguir descubriendo este deporte del fútbol a través del compañerismo». Este lunes tienen previsto regresar de madrugada en vuelo a Oporto. n