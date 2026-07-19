Investigado un vecino de Moaña por un conato de incendio cerca de viviendas en Riazón

Los vecinos del lugar de Riazón, en Moaña, un barrio que está por debajo de la zona de Quintela hacia el casco urbano, vivieron una mañana de domingo de sobresalto por un fuego descontrolado en dos fincas junto a las viviendas. De inmediato alertaron a la Policía Local y cogieron mangueras para controlar las llamas que quedaron en conato de incendio gracias a la rápida actuación de ellos y también de la Policía Local que avisó al 112 y a Protección Civil para el control y enfriar toda la zona afectada. El fuego comenzó sobre las 11:30 horas y la Policía Local investiga a un vecino de la zona, de 36 años, como presunto autor. Las diligencias se han puesto a disposición judicial.

Cuando llegó la patrulla, las llamas estaban prácticamente extinguidas por los vecinos, pero los ánimos estaban muy caldeados ante la sospecha de que el fuego fue intencionado por parte de una persona, con adicción a las droga, que desde hacie un tiempo vive en la zona aunque sin domicilio conocido, y que ha dejado un rastro de conatos de incendios en otros lugares en donde residió.

Parece ser que uno de los vecinos recriminó a esta persona y llegaron casi a las manos cuando le respondió que no sé por qué apagaban volvería a haber incendios.

El temor de los vecinos es grande porque las fincas están muy secas y rodeadas de viviendas.

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El vecino investigado es un viejo conocido de la Policía con varios antecedentes.