El gobierno remodelará Fonte do Galo, calle emblemática del casco vello de Cangas

El gobierno local muestra su interés en la conservación del casco vello con una obra que se antoja principal, la reforma de la emblemática calle de Fonte do Galo, con un presupuesto de 240.000 euros y que se pretende adjudicar esta semana. El objeto del proyecto es la pavimentación y la completa renovación de lo servicios existentes en la citada vía. Situada por encima de la calle Sol es una vía que no tiene salida en la actualidad, lo que provoca falta de comunicación, algo que se consigue solo andando. Comunica la mencionada rúa Sol y es una zona eminentemente residencial, si apenas comercio, aunque en los últimos tiempos se están a implantar pequeñas oficinas o despachos profesionales de pequeños autónomos de servicios que precisan locales de poco tamaño. La superficie en la que se va a intervenir alcanza los 590 metros cuadrados, lo que supone la práctica totalidad de la calle, que presenta una suave pendiente hacia el sur, en sentido descendiente hasta la calle Sol. La calle continúa con un sistema unitario de red de fecales.

El proyecto pretende humanizar la calle, mejorarla y ganarla para uso de los ciudadanos de a pie, con más comodidad y de manera que se eviten tropiezos y caídas que se producen debido al mal estado de la actual pavimentación, así como repara las múltiples averías que se dan en las instalaciones, sobre todo en la red de abastecimiento , que está muy obsoleta. Para el alumbrado público se instalará la canalización subterránea para dar línea a las actuales luminarias. El pavimento está desnivelado porque el subsuelo está compuesto de sucesivas capas de mortero que se fueron echando así como se iban colocando nuevos servicios. Es una calle estrecha por la que circulan solo los coches de los residentes, como muy problema para acceder debido al cruce a 90º que se produce, por lo que no le afecta solo al tráfico rodado en gran medida. El proyecto pretende sobre todo la actualización de las redes municipales de saneamiento y abastecimiento, la incorporación de separativo para pluviales, que se encuentran en muy mal estado, así como la pavimentación a modo de remiendos existentes.

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La alcaldesa de Cangas y la concejala de Obras y Servicios, Araceli Gestido (BNG) y Sagrario Martínez (PSOE) visitaron el viernes el casco vello de Cangas, antes las críticas de la oposición municipal de que está abandonado por parte del gobierno municipal. La edil socialista manifestó que todos los días se va a limpiar las calles y que desde hace 15 días no se baldea debido a las restricciones de agua, pero que se realizan todos los días las tareas de limpieza.