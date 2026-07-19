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Bueu también tendrá pantalla gigante para ver la final del Mundial

El alcalde contrata el monitor de 12 metros cuadrados de la regata ACT que se celebró en la mañana de este domingo en la localidad

Permanecerá en la entrada de Banda do Río para seguir el partido de España-Argentina

El alcalde de Bueu (dcha.) con el concejal de Deportes y la edil de Cultura ante la pantalla gigante en Banda do Río.

El alcalde de Bueu (dcha.) con el concejal de Deportes y la edil de Cultura ante la pantalla gigante en Banda do Río. / Fdv

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Cristina González

El Concello de Bueu finalmente ha conseguido la pantalla gigante que el alcalde, Félix Juncal, buscaba desde el sábado y no encontraba porque estaban agotadas con el fin de ofrecer una alternativa más a los vecinos y visitantes del municipio para ver la final del Mundial que esta noche (21:00 horas) enfrenta a España y Argentina. Juncal aprovechó la regata de la ACT que se celebró en la mañana de este domingo en la localidad y que incluía una pantalla gigante que contrata la organización para hablar con la empresa y subcontratarla para que permaneciera en el lugar con el fin de poder retransmitir la final de fútbol.

Los astros se han aliado con el alcalde de Bueu que logra así ofrecer esta pantalla, de 4x3 metros de tamaño, para ver a la selección española, además, en un lugar envidiable, en la entrada a la playa de Banda do Río, en el casco urbano, aunque asegura que ello no quita que los vecinos acudan a sus bareso lugares tradicionales para disfrutar con el partido. Insiste en que la pantalla no busca retirar clientes a la hostelería sino sumar una oferta más de ocio a la semana de Festas do Carmen de Bueu.

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