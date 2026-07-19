Bueu cierra los festejos del Carmen con el desembarco de la ACT

Antes de que las camisetas de Lamine Lamal o Borja Iglesias inundasen las calles, de que el rojo –y mayormente este año el blanco por el nuevo diseño– tomasen la referencia cromática de la jornada y de que el fútbol monopolizase todo, Bueu vivió el colorista desembarco de la ACT, en sus versiones masculina y femenina.

Cientos de personas se dieron cita en el muelle buenense este mediodía para disfrutar del espectáculo del remo en una de las últimas actividades programadas dentro de las Festas do Carmen, con una nutrida representación de aficionados llegados desde Euskadi. El azul de Bermeo o de Lekeitio, el amarillo de Orio, el gran rival a batir este año en la Liga Eusko Label y el blanquiazul de Arraún Lagunak de la Liga Euskotren tomaron el espigón para coger las mejores posiciones. No faltaron, por supuesto, los fans de Chapela, aprovechando la proximidad. E incluso se dejaron ver algunos de los remeros locales del Club do Mar Bueu, deseosos de regresar a la élite más pronto que tarde.

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Hubo ambiente de remo, marinero y festivo, a pesar de que el día comenzó oscuro y solo se fue enderezando a medida que avanzó la competición. No podía ser menos. Las fiestas tocan ahora a su fin. La jornada de hoy es la última de actividades, pero mañana todavía permanecerán las atracciones en el ámbito de As Lagoas para poner el punto y final a seis días de celebraciones del Carmen por todo lo alto.