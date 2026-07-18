¡Viva Santa Mariña en Aldán!

Salió ayer en procesión imagen de Santa Mariña, en Aldán. Lo hizo desde la capilla de San Amaro, donde se guarda para los fieles de todo el año. Es una ceremonia religiosa que supone la antesala de la fiesta pagana, con música de charanga y carpa en la que se puede disfrutar de buena comida.

Malos ejemplos en los campus deportivos

Mal ejemplo en el campus de balonmano de este verano celebrado en el pabellón de San Roque, en Cangas. Los bancos de los vestuarios pasaron a la pista para ejercer de banquillo improvisado. Hasta ahí, lógico, pero deben volver al sitio de donde los sacaron. Con la misma impunidad se dejaron la basura en las papeleras y las gradas estaban llenas de pepitas de cerezas. Los monitores deben enseñar a jugar al balonmano, pero también transmitir modales. que sirvan para la vida . No vale eso de los que vengan detrás que arreen .

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El nudismo va tomando cada vez más playas

Que hay gente enfadada con eso del nudismo en las playas de Cangas, que nos dicen que copan los mejores arenales, sin que haya previamente algún tipo de declaración abierta a presentar alegaciones. Y no es gente que esté en contra del nudismo, lo que ocurre es que este ímpetu por pasearse con el cuerpo desnudo de unos colisiona con los que quieren ir a esas playas de normal y se le echa, cual hizo Dios con Adán y Eva del Paraíso.