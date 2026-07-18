Los vendedores cumplen y recogen el mercadillo antes de las tres de la tarde

A las tres de la tarde, el mercadillo de Cangas tenía que estar recogido y ayer fue el día de la prueba de fuego, con la feria grande de los viernes y después de lo ocurrido la semana pasada cuando desde el Concello se les exigió retirar los puestos para que la brigada municipal pudiera limpiar y cumplir su hora y hubo vendedores que se enfrentaron a las concejalas Lucía Domcapo y Sagrario Martínez, por lo que fue necesaria la presencia de la Policía Local..

Un vendedor de zapatos apurando la recogida. | GONZALO NÚÑEZ

Los vendedores demostraron ayer colaboración y cumplieron, eso sí con quejas por parte de los últimos que quedaban en el entorno de la alameda, sobre las 15:00 horas, que aseguran que en verano la gente acude más tarde a hacer sus compras y prácticamente no tienen tiempo para recoger a esa hora. Se trata, sobre todo, de los puestos de alimentación, aunque algunos también reconocen que el Concello había abierto un poco más la mano y se les permitió poder recoger hasta las 15:30 horas. Los últimos camiones y furgonetas en salir del entorno de la alameda vella eran precisamente los de los puestos de frutas y comida.

Una de las vendedoras asegura que necesita dos horas para recoger y que se encontraba muy agobiada con esta situación, que ni podía ir al baño ni comer algo. Explica que intentan aprovechar el tirón de las ventas de verano, con clientes que ahora llegan más tarde y seguir con los habituales que compran cuando salen de sus trabajos: «No tenemos ni cinco minutos de relajación», asegura mientras amontonaba las cajas vacías para que los operarios municipales las recogieran. Otro vendedor de zapatos, junto a la plaza de abastos, apuraba también la recogida, dejando las cajas vacías amontonadas,rodeado de papeles en el suelo y metiendo la mercancía en el camión: «Todo bien», señalaba apurado y con el susto de que podrían ser multado si no estaban fuera a las 15:00 horas: «Hablan de multas de 150 euros». Otros vendedores se quejaban del caos de circulación y de que no se les facilita el acceso de los vehículos para recoger.

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La concejala de Obras, Sagrario Martínez, se muestra satisfecha con el grado de cumplimiento, que se había cumplido la palabra del presidente de los vendedores de O Morrazo, Alvaro Ferradás; y que están agradecidos de que se haya entendido que los operarios también tienen horario de limpieza y de que se haya cumplido la normativa. Ferradás también señala que hay colaboración mutua.