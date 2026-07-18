Sanidade tiene todo agosto para responder sobre el PAC de Moaña antes de que la denuncia del Concello sea efectiva

El gobierno local de Moaña, del BNG en mayoría absoluta, iniciará antes de que finalice julio la vía judicial contra la Consellería de Sanidade por un presunto «incumplimiento» del convenio firmado entre Concello y Xunta para la cesión de los terrenos de Sisalde a cambio de la construcción del nuevo centro de salud, que está en funcionamiento desde junio de 2026. Tras consultar con el asesor jurídico municipal la alcaldesa, Leticia Santos, explica que en cuestión de días se remitirá a Sanidade un requerimiento obligatorio antes de presentar una denuncia ante el Juzgado Contencioso-Administrativo «para instarle al cumplimiento del convenio».

La intención es que la Xunta «cumpla con lo redactado en el acuerdo» a lo largo del mes de agosto y, en caso contrario o si no responde al Concello, automáticamente se presentará, en septiembre, el recurso contencioso.

En concreto, lo que el ejecutivo local denuncia que no se cumple en el nuevo centro de salud es el regreso del Punto de Atención Continuada (PAC), centralizado en Cangas en marzo de 2020 y que la Mesa da Sanidade, encabezada por la propia regidora, reclama en las calles domingo tras domingo acumulando ya 244 concentraciones semanales consecutivas.

«Se trata de un paso previo preceptivo», apunta la regidora sin gran esperanza de un cambio por parte de la Xunta en cuanto al modelo elegido para prestar la atención de urgencias en el nuevo centro de salud. Y es que se optó por mantener unificado en Cangas el PAC y dotar al nuevo centro levantado en el ámbito de Sisalde de un médico de urgencias y un enfermero en horario de tarde, así como por ampliar el horario de funcionamiento de la ambulancia de Soporte Vital Avanzado (SVA) de enfermería de 12 a 24 horas.

Precisamente este viernes se publicaba en el BOP la aprobación inicial de la modificación del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que se presentó al último pleno de la corporación con el objeto de eximir a Sanidade del pago del mismo por el nuevo centro de salud. Habrá ahora 30 días para presentar alegaciones y, si no hay oposición, se consideraría aprobado el cambio. Se trata del último requisito que el convenio imponía al Concello de Moaña. Santos lo contrapone con el «incumplimiento» del punto que exige devolver el PAC a Moaña hasta que se construya el Centro Integral de Saúde (CIS) comarcal en Cangas.