Salve Reina de los Mares

Hoy, el día después de ese gran reto que se asume al, organizar en honor a Nuestra Patrona la Virgen del Carmen, la procesión marítima solo tengo palabras de agradecimiento para todos patrones de las embarcaciones participantes que respetaron con una gran emoción todos los actos en las paradas donde muchos vecinos deseaban verla tan próxima a ellos con los sentimientos a flor de piel que conlleva su paseo de protección a todas personas que llevamos algo de salitre en nuestra sangre .

Una mención especial al párroco de la iglesia de Nuestra Señora del Carmen, Don José Luis Muñiz, por su entrega para poder llevar a cabo todas las paradas allí donde se le solicitó de la Procesión Marítima. Al director de la banda Airiños do Morrazo, David Pérez, así como a cada uno de sus pupilos por su entrega total cada vez que se les solicitaba tocar esa Salve Marinera que una tras otra vez nos ponía esa sensación de humedad en nuestros ojos y el corazón se nos ponía a unas pulsaciones muy altas recordando a nuestros amigos y familiares fallecidos.

A nivel particular, una mención especial para el armador del barco Rouco Tres, José Luis Rouco González, y sus hijos Iván y Samuel por su compromiso en todo momento y los días previos y, como no podría ser de otra forma, mi más emotiva felicitación a la otra persona que realmente no esperaba, a su esposa Marisa y hermanas y familiares que estaban en todo momento allí presentes en la embarcación y en tierra esperando su momento y en el lugar escogido donde deseaban estar presentes en su ofrenda. Igualmente dar las gracias al armador del barco Perla del Pacífico, Francisco Javier Martínez, en la ofrenda final.

Pedir perdón si se cometió algún error por mi parte en la organización, pero servirá para hacerla cada vez no solo más segura si se puede y poder no volver a cometerlo si la sigo haciendo el próximo año. Pedir disculpas igualmente a todas aquellas personas que no pudieron acceder a una embarcación para poder asistir a la procesión pero estamos sujetos a una normativa que no nos permite llevar más personas a bordo de las embarcaciones, sean visitantes de Moaña o vecinos. Perdón por ello y dar las gracias a todas embarcaciones participantes por el respecto mostrado a lo largo del Paseo por la ría de Vigo de Nuestra Patrona la Virgen del Carmen.

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*Organizador de la procesión marítima.