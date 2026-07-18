O ROMPEOLAS
El Salón do Cómic más inclusivo
Javier Manchado
Traemos a esta sección la gran labor de Plena Inclusión Montijo, de Extremadura, que presentó en el Salón do Cómic de Cangas su proyecto Inclusión Man, un taller en el que elaboran cómics con personas con discapacidad intelectual. Aquí estuvieron su impulsor Alex de la Fuente y el usuario y artista Álex Vilares. Para ellos, la fama.
Dicen que vieron a Montalbano por Bueu
Con una de sus americanas, camisa blanca, pantalón clásico y cabeza rapada. Dicen que así vieron en Bueu el pasado miércoles al detective siciliano Salvo Montalbano. Ya nos gustaría poder compartir con él uno de sus casos. Pero Bueu no es Sicilia, aunque quien dijo que le vio pasear al lado del presidente de la Xunta por la avenida Pazos Fontenla tiene grandes dotes para narrar historias de aventuras. Por el momento nos tenemos que conformar que junto a Rueda iba otro gran detective que resuelve estupendamente casos, pero en la política local, y que es nuestro alcalde Félix Juncal. Ahora que lo dicen sí que que tiene parecido con este personaje Montalbano y sobre todo en ganar casos, por muy complicados que se le pongan.
El juego de tocado y hundido en Cangas
En la política local de Cangas parece que la oposición del PP tira demasiado a dar. En el juego de los submarinos se ha propuesto tocar y hundir, pero es cierto que debe de haber estrategia porque tirar a dar sin control permanentemente deja sin munición o más tocado y hundido a quien dispara así.
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