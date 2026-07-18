El PP, «sostenella e no enmendalla»

A pesar de la polémica, de la denuncia ante la Guardia Civil y de habérselo pedido la propia concejala afectada, la primera teniente de alcaldesa, la socialista, Sagrario Martínez, el Partido Popular insiste en «sostenella y no enmendalla». Foto modificada de la edil socialista se mantiene en las redes sociales. En un imprudente desafío contra la prudencia democrática, a la que, por cierto, ya nos tiene acostumbrados el PP en Extremadura, Aragón y más recientemente en Andalucía, el PP de Cangas considera que lo que no tiene ni la afectada ni el gobierno es sentido del humor.

De pie, la primera teniente de alcaldesa, Sagrario Martínez. / Santos Álvarez

Recuerden que la denuncia ante la Guardia Civil se debe porque las cuentas del PP de Cangas se subió la imagen modificada de Sagrario Martínez llena de joyas y con la pregunta: «onde gardan os 20 millóns». En la foto se podía ver también las siglas del PSOE, partido al que representa. Los populares de Cangas, algunos, no todos, quisieron aprovechar el jaleo que hay con las joyas que aparecieron en la caja fuerte de la casa del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero para hacer una gracia, que, al final, fue muy pesada y que acabó en el cuartel de la Guardia Civil de la mano de Sagrario Martínez, que denunció al PP y a la líder de esta formación en Cangas, Dolores Hermelo, de difamación y de mancillar su honor. Algo que poco preocupara, a tenor de lo visto a Dolores Hermelo, que para ella esta modificación de la imagen de Sagrario Martínez es para reírse, no para incomodarse.

Ayer, el PP, e n las redes, por alguna razón insospechada, comparó este caso con aquel sucedido con José Luis Gestido en el pleno. Cuando el edil del PP se fue hacia la ex edil socialista, Iria Malvido, porque lo estaba grabando . Hay vídeos que aún circulan en redes del comportamiento poco acertado del edil popular en aquel momento. Una comparación que no aguanta ni el peso de una pluma y que no se entiende.

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Mantener la fotografía manipulada de la edil socialista a pesar de habérselo pedido ella y de haber una denuncia en la Guardia Civil de por medio es manifestar que se están a gusto con este tipo de política del fango, que a río revuelto ganancia de pescadores, que solo importa el poder y que todo vale para conseguirlo. No le importa al PP de Cangas ni a Dolores Hermelo arriesgarse a una multa económica, que es en lo que puede acabar todo esto, que para desgracia de todos las leyes no castigan lo suficiente el escarnio que se hace en muchas ocasiones en redes sociales de las personas públicas o privadas. Además, siempre pensamos que la política local era diferente, que las ideología importaba menos que las personas. En Cangas, esa norma ya dejo de ser cierta.