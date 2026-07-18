El PP reprocha que los arenales de Cangas sigan sin balizar a estas alturas de julio

El Partido Popular de Cangas denuncia el estado «insostenible» de las playas del municipio en plena temporada alta de verano, sin balizar todavía, y acusa de ello al gobierno local del que asegura que está anclado en una política de parches e improvisación.

Califican de «intolerable» que las 20 playas comprometidas —de las 38 que tiene el municipio— sigan sin zonas acotadas a estas alturas de julio. A pesar de las promesas del BNG, el PSOE y EU —que a principios de semana afirmaron que el objetivo era tener el sistema listo para el próximo fin de semana (el tercero del mes)—, «la realidad sobre el terreno ha desmentido una vez más la propaganda de la coalición tripartita». Dicen que este retraso crónico —provocado por «una licitación pública que el gobierno local dejó desierta»— deja las playas sin protección; de hecho, la falta de señalización de la distancia mínima de seguridad ya ha obligado a las autoridades a advertir a varias embarcaciones de recreo en la ría de Aldán que mantengan las distancias respecto a los bañistas. «¿Dónde están las boyas? ¿Cuándo piensan balizar las playas: en Navidad?», preguntan los miembros del Partido Popular. Al caos en torno a las boyas de señalización, el PP suma que una de las dos embarcaciones disponibles para el servicio de salvamento permanece fuera de servicio en plena temporada estival y preguntan para cuándo entrará en servicio.