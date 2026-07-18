La Policía de Cangas ya puede puede multar en los núcleos de Aldán, Donón y Arneles

La Policía Local de Cangas ya puede actuar en materia de tráfico en los núcleos rurales donde se instalaron las señales: Aldán, Donón y Arneles. Faltan otros once lugares donde la brigada de obras aún no pudo instalarlos o está en ese proceso ahora mismo. Es un trabajo que ya va con retraso, porque los carteles ya debían de estar instalados a principios de mes, pero la empresa a la que el Concello contrató los carteles se retrasó en la entrega. Llevan en el Concello de Cangas desde la semana pasada y se está apurando en esta tarea, pero aún así ya se pasó más de la mitad del mes de julio. Hay que recordar que los núcleos que se incluyen en la planimetría del Concello son: Vilanova Norte, en la zona de Punta Alada; Menduiña Sur, Donón, Aldán, Vilariño, Arneles, O Roal, bajaa a Melide, Liméns, Igrexario, As Fenteiras, Nerga y Gatañal-Balea.

La primera teniente de alcalde del Concello de Cangas, la socialista Sagrario Martínez, sostiene que la Policía Local ya pude multar en las zonas señaladas, sin necesidad de que haya ningún decreto por parte de la alcaldesa Araceli Gestido (BNG), como ella mismo ya lo manifestó en su momento. Hace caso omiso a la impugnación realizada por los sindicatos policiales, que están en contra de la señalización de los núcleos. Y el de este sábado era un buen día para que la Policía Local se dejara ver por estas zonas. Desde el mediodía había ya retenciones en la autovía, allí donde pierde su nombre y recobra el de su pasado: el Corredor, con un solo carril en ambas direcciones, lo que provoca atascos a la hora en la que los bañistas van o regresan de las playas.