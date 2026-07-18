Final entre España y Argentina
Las pantallas gigantes toman las calles de Morrazo par ver el Mundial
Hubo apuro porque estaban agotadas.nEl Hotel Hollywood instala una de 3x2 en la calle Gondomar
Las grandes pantallas de televisión salen a la calle para ocuparse del Mundial de Fútbol, que se celebra en Estados Unidos de América, donde juegan la final España y Argentina este domingo. Las grandes pantallas se colocan en establecimientos públicos, generalmente terrazas, para unir más a la gente en el propósito final: España campeona. Claro que también hay un nutrido grupo de argentinos en la comarca que tiene sus locales elegidos para juntarse y celebrar.
En Cangas, el Hotel Hollywood se supera en la final con la colocación de una pantalla gigante de 3x2. en la calle Gondormar, que estará cortada en un tramo para que la gente pueda ver el partido, eso sí, esta vez sin mesas, ni sillas, que en estos acontecimientos acostumbran a ser material peligroso y los dueños, a pesar de contar con seguro de responsabilidad civil, no quieren incidentes que amarguen la fiesta. Habrá barra en la zona del aparcamiento y dj, como casi siempre. La fiesta comenzará ya a las 17.30 horas. La concejala socialista Sagrario Martínez sacó a la luz un comunicado en el que indica que el Concello no pone ninguna pantalla para ver el partido porque no quiere hacer competencia a la hostelería local.
En Moaña, la final coincide con las Fiestas del Carmen. Así que la comisión, en colaboración con el concello, colocará en el palco de música una pantalla. La fiesta comenzará a las 19.00 horas y también estará prevista la actuación de un dj, profesionales que acostumbran a saber levantar al público más apagado.
En el municipio de Bueu, las grandes pantallas también estará en establecimientos públicos. El concello lo intentó el sábado hasta el final, pero el propio alcalde, Félix Juncal, dijo que estaba muy complicado, porque estaba todo agotado. Aquí, el local de referencia es el Coco Loco.
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