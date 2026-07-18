Llega la piedra para avanzar en la obra del parque Urbano Lugrís

Ahora que se aproximan las fechas del festival musical SonRías Baixas de Bueu,que se celebra del jueves 30 de julio al 1 de agosto en el entorno de As Lagoas, en el centro urbano, contar con espacio accesible en la villa es vital. Por eso que el alcalde, Félix Jucnal, está muy pendiente de la obra de construcción del gran parque Urbano Lugrís, que se ejecuta desde abril en el antiguo aparcamiento de As Lagoas y que ha sufrido cierto retraso por la demora en el envío de la piedra para el pavimento de adoquín y granito.

Juncal asegura que estos días atrás ya llegó la piedra suficiente para que la empresa adjudicataria pudiera avanzar con los trabajos y poder contar con el espacio de este parque, más próximo a la acera de Johan Carballeira, accesible para el paso de las personas. Con esa intención está trabajando el Concello en coordinación conla empresa. El regidor explica que la empresa tiene que concluir toda la zona pavimentada para poder iniciar la colocación de los bancos previstos en el proyecto, que tienen curvas.

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Operarios trabajando ya en la colocación de los bancos de piedra en el recinto. / Fdv

Además, ya está realizado el hueco del bowl que forma parte del skatepark. Se trata de un área cóncava en el suelo, similar a una piscina vacía, para practicar monopatinaje vertical. El parque incluye una gran plaza pública de 1.000 metros cuadrados, con ese pavimento de adoquín y granito,en la que el gran árbol platanero es eje central. En total se actuará en una zona de 5.000 metros cuadrados que generará un lugar de encuentro y un área deportiva dedicada a estas modalidades más urbanas.