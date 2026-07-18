Ons cuelga el cartel de completo con 1.300 visitantes

Es la primera vez en lo que va de verano. Este sábado, el Parque Nacional das Illas Atlánticas agotó el cupo de visitantes en la isla de Ons con el máximo de 1.300 por día que se permite. No había fiesta, pero la falta de hueco en las islas Cíes, que ya no tiene plazas libres hasta el 22 de agosto salvo 3 el día 9, está derivando las visitas a este archipiélago de Bueu y ayer prácticamente era un ir y venir de gente por el muelle, el nuevo vial empedrado del barrio de Curro hacia Fedorentos, hacia las playas o hacia el burato de Inferno para disfrutar de esta caverna con más de 40 metros de profundidad. Ons sigue esa tendencia de isla de moda, sobre todo entre la gente joven en donde puede disfrutar de gastronomìa y de un camping con buenas instalaciones.

Visitantes en el barrio de Curro en Ons. / Fdv

La página para reservar visitas a la isla estaba ayer en rojo y por el momento ha sido el primer día del verano que Ons se queda sin cupo de visitantes. Para este domingo, ayer seguían libres 258 plazas y muchas más para los pròximos días, aunque las plazas agotadas en Cíes harán crecer los visitantes al archipiélago de Ons. Para el lunes 20 hay 744 plazas libres, 669 para el 21; 590 para el 22; 655 para el 23 y 996 para el 24. El próximo fin de semana todavía hay 615 y 719 plazas libres para sábado y domingo, respectivamente.

Un detalle de las nuevas obras. / Fdv

La última semana de julio se perfila, por el momento tranquila, este sábado la página de visitas del Parque informaba de que había 903 plazas disponibles para el lunes 27; 937 para el día 28; 864 para el 29; 918 para el 30 y hasta 1.107 para el último día del mes. Las primeras semanas de julio tuvieron un número de visitantes dentro de la normalidad, salvo el sábado 4 y e domingo 5 de julio, cuando sólo quedaron libres 54 y 106 plazas, respectivamente. Los otros días había bastantes huecos para ir a Ons, entre 211 y 990.

Nueva caseta de información en la isla. / Fdv

La isla no sólo se llena de visitantes, sino que está a tope de obras que ya entran en la recta final después de un año de trabajos.

Otro de los accesos que se acondicionan. / Fdv

El nuevo pavimento empedrado que atraviesa el barrio de Curro hacia Fedorentos ya está rematado, a falta de pequeños retoques, como también está pendiente de concluir la bajada a la playa de Area dos Cans, en donde se ha realizado una nueva pasarela con barandilla y ya luce la nueva caseta de información, con diseño moderno de madera que pronto abrirá. Mientras tanto, el personal atiende en el museo.

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Llegada de la marea roja de microalgas a Ons. / Fdv

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