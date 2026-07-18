El gobierno de Cangas afirma que Rueda miente cuando dice que no pide mejoras en las vías autonómicas

El tripartito de Cangas (BNG, PSOE y EU) se sintió sorprendido cuando escuchó al presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda (PP) decir que no hay mejoras en las vías autonómicas en Cangas porque el gobierno no las solicita. El ejecutivo local afirma que es la excusa de siempre y recuerda que este asunto llegó incluso al Parlamento de Galicia, a iniciativa del parlamentario del BNG Pualo ríos. "Que asumamos que el PP va a seguir con esta propaganda de mentiras a ver si alguien se las compra no es excusa para callar y aceptar este discurso, por entonces podía parecer que es cierto", dice el concejal y portavoz del BNG, Antón Iglesias. Recuerda que a comienzos de este año se presentó en la Consellería de Infraestructuras, no solo una petición de mejora de las entradas a Cangas, desde Moaña y Bueu, sino directamente un proyecto listo para ejecutar en la avenida de Bueu. "Lo único que recibimos como respuesta fueron excusa para las avenidas de Ourense y avenidas de A Coruña fueron promesas de colaboración futura para la avenida de Bueu, pero solo para la capa de rodadura, el resto lo tenía que pagar el Concello", subraya el citado edil del gobierno.

Mantiene el gobierno local que la estrategia de la Xunta con Cangas es clara: no hacer absolutamente nada, no vaya la gente a pensar que es cosa del Concello, y al mismo tiempo decir que no se hace porque el Concello no quiere o no lo pidió. "La Xunta tiene que asumir su responsabilidad en Cangas y finalizar la sendas desde Bueu y Moaña hasta el centro de Cangas. Y tenemos el proyecto de la avenida de Bueu, como bien se sabe, listo para firmar un convenio cuando quieran. Lo que no hace este gobierno municipal es bloquear proyectos para Cangas, incluso cuando pensamos que podrían ser claramente mejorables, como la ubicación de la vivienda pública". El tripartito pide al PP que se deje de propaganda, que la gente de Cangas no es tan parva, no vaya a ser que le salga el tiro por la culata dentro de un año. "Por cierto, seguimos esperando por el centro de salud Aldán-O Hío desde hace 16 años, y no será porque se pida o no se pidiera el terreno a disposición".

Noticias relacionadas

El gobierno local afirma que el PP repite una mentira tras otra hasta que la gente no sepa distinguir la verdad de la mentira. Asegura que se trata de una táctica que el PP lleva adelante de manera habitual y muy especialmente en lugares que le resultan especialmente "molestos" como Cangas. "Llevan tres años repitiendo la misma mentira en sus intervenciones públicas de manera coordinada a todos los niveles, desde los de las concejalías hasta la misma presidencia de la Xunta. "Es algo que tenemos que asumir que seguirán realizando en lo que queda de mandato: que el gobierno municipal no trabaja, que todo está más sucios, que no pedimos colaboración de otras administraciones..."