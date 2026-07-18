Concello
Desbrozan parte del campo de Massó para aparcar
El Concello acondicionó unos 700 metros cuadrados
Los vehículos ya pueden estacionar en el aparcamiento disuasorio que el Concello de Cangas habilitó en el campo de Massó, como todos los años en verano, a través de un convenio con la entidad Abanca, propietaria del espacio. El antiguo campo de fútbol pertenece al complejo industrial de Massó que es propiedad de Abanca.
La apertura del campo para estacionar, sin desbrozar, había generado quejas de los usuarios y vecinos porque aseguraban que en esas condiciones no se podía meter el coche. Efectivamente era cierto. La alcaldesa, Araceli Gestido (BNG), confirmaba ayer que ya se había procedido al desbroce de unos 700 metros cuadrados del espacio y los coches ya pueden entrar a aparcar. Falta ahora por desbrozar la parte restante para tener todo el campo a disposición.
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