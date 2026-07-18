Bueu participará en la alfombra al Apóstol en Santiago

Alfombristas de Bueu, con otros colectivos de Ames, Burela, Castro Caldelas, Cerpozóns y Ponteareas, participarán este 25 de julio, Día de Galicia, en la confección de la monumental alfombra al Apóstol,en la Praza da Inmaculada. Diseñada por el artista de Burela Martín Soto Lestao, medirá 6x8 metros. En su realización participarán alrededor de 70 alfombristas, que empezarán las labores a las 16:00 horas del día 24 y se prolongarán durante toda la madrugada, tal y como señala la Federación de Alfombristas de Galicia que impulsa esta iniciativa con el apoyo de Turismo de Galicia.

La obra, magnífica muestra de la excelencia del arte efímero gallego, propone una lectura contemporánea del fenómeno Xacobeo. Lejos de reivindicar el Camiño de Santiago como un itinerario único, reivindica la red de caminos, paisajes, culturas y personas que convergen en el mismo destino y una misma experiencia de viaje, encuentro y transformación. En el centro estará la Catedral de Santiago, como punto unificador; desde los cuatro puntos cardinales confluyen las rutas del Camino del Norte, Primitivo, Vía de la Plata y Camino por la Costa. La alfombra se completa con personas que representan la universalidad del laperegrinación.flechas rojas, vieiras, peregrinos, referencias al mar y a los caminos terrestres. n