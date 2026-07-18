Bico y Os Bar Ban Sónicos en The Trooper

El local The Trooper de Cangas ofrece hoy, a partir de las 22:00 horas y con entrada de 10 euros, concierto de garaje punk con las bandas Bico y Os Bar Ban Sónicos. La compostelana Bico presenta su primer EP «Ainda dis-funcionais», lleno de punk, rock, garaje y surf. Os Bar Ban Sónicos traen desde A Pobra do Caramiñal su tercer disco «Mirando a herba medrar», 10 canciones de garaje y punk rock.

«Areas e Son» comienza hoy en O Adro

El local O Adro de Cangas acoge hoy (20:00 horas) la presentación de una nueva edición del festival Areas e Son con un coloquio y una sesión a cargo de Masaka, Nico, Gavu, Enzo Ghisu y Lai Lore, algunos de los nombres más destacados de la música electrónica de la comarca. Será una buena ocasión para escuchar música y conocer detalles del festival que se celebrará el 14 de agosto en la capilla de San Amaro.

Exposición de miniaturas sobre la procesión del Carmen de Aldán

La Asociación Veciñal de Espiñeira-San Cibrán, de Aldán, inaugura este domingo 19 de julio, a las 20.00 horas, una exposición de recreaciones en miniatura que refleja el pasado y presente de la procesión en honor a la Virgen del Carmen en la parroquia. La muestra exhibirá también recreaciones de distintos escenarios de Aldán. La autora de las obras es Lola Menduiña, que cada Navidad sorprende a los vecinos con un detallado Belén que exhibe en su propia casa. Este homenaje a la tradición marinera de Aldán a través del arte en miniatura estará expuesto en el local de la asociación vecinal entre el 19 y el domingo 26 de julio.

Día grande de las Festas de Santa Mariña en Aldán

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Aldán celebra hoy el día grande de las Festas de Santa Mariña. La sesión vermú contará con la actuación de Arena Musical y habrá churrasco, sardinas, pulpo y empanada. La misa solemne seguida de la procesión será a las 13.00 horas. La verbena, a las 22.30 con Travesía de Vigo y Arena Musical.