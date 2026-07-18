Adicam expone fotos de lugares en la vida de usuarios del Juan XXIII
La muestra "Pequeños lugares, grandes historias" se inauguró en la Casa da Bola y podrá visitarse hasta el 30 de septiembre
La sala de exposiciones de la Asociación de diagnosticadas de cáncer de mama y ginecológico (Adicam) en Cangas acoge una emotiva exposición bajo el título de «Pequeños lugares, grandes historias», impulsada por la Unidad de Mayores del Centro Ocupacional de la Asociación Juan XXIII en donde se pueden ver fotografías y relatos personales de lugares destacados en la vida de los usuarios. Con ella se demuestra que los lugares más sencillos pueden guardar las historias más extraordinarias.
Cada uno de los integrantes del Juan XXIII fue explicando qué representa cada fotografía de la exposición, lugares en donde jugaron de pequeños, rincones por donde pasaron momentos con sus familias, playas, montes, iglesias o caminos. Cada historia fue un viaje a los recuerdos , a las emociones, a la construcción de una vida y sus autores mostraron, en el acto de inauguración, que se llevó a cabo a mediodía de ayer en la Casa da Bola, su satisfacción por sentirse escuchados y convertirse en protagonistas de una iniciativa que permite mostrar a la sociedad una parte muy importante de sus vidas.
Desde Adicam se destacó la satisfacción de poder abrir un espacio cultural a proyectos que fomentan la participación, la inclusión y el encuentro entre personas, mientras que la Asociación Juan XXIII agradeció la acogida. La exposición estará abierta hasta el 30 de septiembre y podrá visitarse en horario de 11:30 a 14:00.
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