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Salvador Santos, «Charri», inaugura su exposición fotográfica "En Bueu, onde se non?"

La muestra, con imágenes de 23 personajes de relevancia en el pueblo, podrá visitarse hasta el día 31

Un momento del acto inaugural en el Centro Social do Mar de Bueu.

Un momento del acto inaugural en el Centro Social do Mar de Bueu. / Gonzalo Núñez

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César Collarte

Bueu

Veintitrés personajes que relatan la historia de Bueu a través de su aportación en ámbitos tan diferentes como el deporte, la cultura, el asociacionismo o la medicina. Eso es lo que ofrece, convenientemente tamizados por el avezado ojo fotográfico de Salvador Santos, «Charri», la exposición «En Bueu, onde se non?», inaugurada esta tarde en un acto celebrado en el Centro Social do Mar que congregó a numeroso público.

«Charri» dibuja en sus retratos no solo la esencia de cada uno de los protagonistas, sino que los saca deliberadamente de un segundo plano –ocultos muchas veces detrás de su labor– para rendirles homenaje.

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La muestra, que ha despertado una notable expectación, podrá visitarse hasta el día 31 en la Sala Amalia Domínguez Búa.

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