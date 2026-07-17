Cultura
Salvador Santos, «Charri», inaugura su exposición fotográfica "En Bueu, onde se non?"
La muestra, con imágenes de 23 personajes de relevancia en el pueblo, podrá visitarse hasta el día 31
Veintitrés personajes que relatan la historia de Bueu a través de su aportación en ámbitos tan diferentes como el deporte, la cultura, el asociacionismo o la medicina. Eso es lo que ofrece, convenientemente tamizados por el avezado ojo fotográfico de Salvador Santos, «Charri», la exposición «En Bueu, onde se non?», inaugurada esta tarde en un acto celebrado en el Centro Social do Mar que congregó a numeroso público.
«Charri» dibuja en sus retratos no solo la esencia de cada uno de los protagonistas, sino que los saca deliberadamente de un segundo plano –ocultos muchas veces detrás de su labor– para rendirles homenaje.
La muestra, que ha despertado una notable expectación, podrá visitarse hasta el día 31 en la Sala Amalia Domínguez Búa.
Suscríbete para seguir leyendo
- El gobierno de Cangas no dudará en enviar a la Policía Local si los vendedores del mercadillo vuelven a retrasar su marcha
- Gran espacio para aparcar, pero todavía sin limpiar
- El mercadillo de Cangas cerró hoy a su hora entre lamentos de los comerciantes
- La Asociación de Veciños de Tirán se posiciona contra la residencia de mayores de Moaña en O Carrachal
- La Cofradía de Pescadores de Aldán denuncia la presencia continuada de yates en el muelle, pese a estar probido
- Sufre una vía de agua al chocar con una batea y acaba varado en la playa de Barra
- El vial de Melide abre ya con doble sentido de circulación
- El Darbo más Ye, yé