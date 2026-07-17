Medio ambiente
Rompen las cerraduras de baños y vestuarios y cortan las cuerdas de las banderas azules en una noche de vandalismo en Portomaior, Area de Bon, Lapamán, Lagos y Banda do Río
El Concello cree que se trata de un acto de sabotaje y pondrá los hechos en conocimiento de la Guardia Civil
Bueu se despertó hoy tras una noche de actos vandálicos que tuvieron como desgraciadas protagonistas las cuatro playas con bandera azul del concello -Portomaior, Lapamán, Area de Bon y Lagos- además de la de Banda do Río. Las cuerdas para izar el distintivo de calidad aparecieron cortadas en varios de estos arenales en lo que se cree ha sido un acto de sabotaje generalizado que también se extendió a las cerraduras de las puertas de vestuarios y aseos, que fueron forzadas, y a los carteles de Lapamán y Area de Bon, que fueron dañados intencionalmente. Días antes, los incidentes habían afectado a Lagos, donde también se cortó la cuerda para la bandera azul. Hoy los daños en este lugar se ciñeron al robo de la tapa del váter de los baños.
El gobierno local de Bueu ha mostrado su malestar y repulsa por estos actos vandálicos que, en su opinión, «buscan erosionar la imagen del concello». Se ha solicitado un informe de los hechos a la Policía Local, que será puesto en conocimiento de la Guardia Civil para que esta lleve a cabo la investigación oportuna. Desde el consistorio apuntan que todos los años se han producido actos similares pero nunca de esta entidad y de forma simultánea en varias playas.
La teoría del sabotaje intencionado cobra más fuerza habida cuenta de que la primera noticia que se tuvo de los incidentes se recibió a las 8.50 horas desde Adeac, el organismo que concede las banderas azules. En el escrito remitido al concello apuntaban como deficiencias los daños causados y daban un plazo para subsanarlos. La edil responsable del área de Praias, Silvia Carballo, se comunicó telefónicamente con los responsables de este organismo para informarles de la situación.
«Es la demostración de que esto forma parte de una trama para socavar la imagen de Bueu. Demuestra la intencionalidad de estos actos», manifestó el alcalde buenense, Félix Juncal, antes de «apelar a la colaboración ciudadana para que alerte si detecta comportamientos similares». En este sentido, subrayó que «no vamos a permitir que una minoría dañe la imagen de un pueblo y de un concello», toda vez que de producirse de forma reiterada daños de este estilo se podría poner en peligro la distinción de bandera azul.
Por otra parte, el Concello de Bueu ha iniciado la colocación en los diferentes arenales de los carteles que informan de la nueva normativa de acceso de los perros a los mismos, pero únicamente en un horario determinado, marcado por la recientemente modificada ordenanza de playas. Será del 15 de junio al 15 de septiembre de 21 a 8 horas y el resto del año en cualquier horario, eso sí, salvo en las playas de bandera azul.
Suscríbete para seguir leyendo
- El gobierno de Cangas no dudará en enviar a la Policía Local si los vendedores del mercadillo vuelven a retrasar su marcha
- Gran espacio para aparcar, pero todavía sin limpiar
- El mercadillo de Cangas cerró hoy a su hora entre lamentos de los comerciantes
- La Asociación de Veciños de Tirán se posiciona contra la residencia de mayores de Moaña en O Carrachal
- La Cofradía de Pescadores de Aldán denuncia la presencia continuada de yates en el muelle, pese a estar probido
- Sufre una vía de agua al chocar con una batea y acaba varado en la playa de Barra
- El vial de Melide abre ya con doble sentido de circulación
- El Darbo más Ye, yé