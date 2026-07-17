Infraestructuras en Bueu
El PP denuncia el abandono del área municipal de autocaravanas de Achadiza
Critica la «dejación de funciones» por parte del gobierno local
El grupo municipal del Partido Popular ha denunciado el estado de abandono y la falta de limpieza del área municipal de autocaravanas de Achadiza, y ha lamentado lo que considera «una dejación de funciones del gobierno local» en una zona «de su competencia exclusiva» y en la época de mayor uso de la misma. La oposición asegura que el espacio, en funcionamiento desde 2023, está totalmente invadido por la maleza y por las ramas de los árboles, lo que «dificulta su uso por parte de los caravanistas», provocando asimismo quejas vecinales.
La formación de Elena Estévez acusa al ejecutivo de Félix Juncal de haber destinado 160.000 euros para la adquisición de la parcela y para su acondicionamiento «para olvidarse por completo de ella en los tres años que lleva en funcionamiento». Señalan que «es un ejemplo del mal funcionamiento de nuestro concello», que actúa «cuando llega dinero de Xunta o Diputación» para luego «desentenderse por completo». Insta a su limpieza «porque o perderemos visitantes o camparán a sus anchas, lo que es muy triste teniendo un área para esta función».
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