La portavoz del PSOE de Cangas denuncia al PP por mancillar su imagen en redes sociales

La primera teniente de alcaldesa de Cangas, la socialista Sagrario Martínez, presentó en la mañana de ayer una denuncia en la Guardia Civil en la que acusa al PP de mancillar su imagen, de difamar su persona y de causarle un perjuicio moral tanto a ella como al partido que representa. Le portavoz socialista sostiene en la demanda que el pasado miércoles, desde el PP de Cangas se subió una foto suya modificada llena de joyas en las redes sociales de instragram y faccebook, en la que aparece el logotipo del PSOE y con un texto en el que se puede leer: "Xogan a ser xoieiros, onde gardas os 20 millóns?". Comenta la edil en su declaración ante la Guardia Civil de Cangas que el miércoles pasado a las 20.15 horas una compañera le comentó que había visto una foto suya en las redes sociales Instagram facebook, con la dirección "ppdecangas" y en las cuentas de la portavozopular, Dolores Hermelo, y de otros miembros de citado partido, que es la fuerza mayoritaria en Cangas con 10 concejales, frente a los 10 del grupo de gobierno (BNG, PSOE y EU) y uno de Alternativa dos Veciños.

Sagrario Martínez también comenta en su denuncia que coincidió con la líder del PP de Cangas, Dolores Hermelo, en un acto deportivo, donde se acercó a ella para pedirle que retirara la imagen de las redes sociales o, de lo contrario, procedería interponer una denuncia. Asegura que la respuesta que recibió por parte de la portavoz del PP fue negativa y que, si quería, que la denunciara. Sagrario Martínez también hace constar en su denuncia que que en la página de la portavoz también figura dicha foto con la dirección loli_hermelohermelo y aporta una captura de la imagen en la aplicación de Instagramm.

La primera teniente de alcaldesa de Cangas asegura que la difusión de la citada imagen es una difamación hacia su persona, que le causa un grave perjuicio moral tanto a ella como al partido que representa. Manifiesta también que es un gesto intencionadamente para desprestigiarla, que mancha su imagen, como persona y como portavoz del PSOE en la corporación municipal de Cangas.

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Sagrario Martínez lamenta que, por parte del PP, en concreto de la líder de esta formación política en Cangas, Dolores Hermelo, haya un desmedido afán por enfangar la política municipal. "Entiendo que en la política hay diferentes opiniones, es la base de la democracia, pero nunca pensé que llegáramos a esto. Dan a entender que yo me llevo dinero del Concello de Cangas, cuando lo único que hago es trabajar . Me parece humillante y es descalificable el hecho de que se negara a retirar la fotografía suya modificada de las redes sociales". La edil socialista mantiene que el PP demuestra que no superó, después de tres años, no haber sido capaz de asimilar el no haber alcanzado la alcaldía de Cangas. También subraya que no tiene ningún problema en presentar sus cuentas, de hecho ya están en el Concello y que si el PP considera que ella se llevó algún dinero lo que debe hacer es presentar la denuncia correspondiente ante el juzgado, no utilizar las redes sociales donde abunda los bulos.