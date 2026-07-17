Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidente mortal en O PorriñoFinal del MundialTerremoto en México y GuatemalaNuevo contrato bus VigoManchas naranjas e Aldán y O HíoMacroconvenio del textil
instagramlinkedin

Salón do Cómic

El Paseo de la Fama se hace más grande

El Cómic Cangas Boulevard suma cuatro nuevas estrellas en su XXI edición, rindiendo homenaje a autores que han marcado el certamen

De izquierda a derecha: Paco Alcázar, Olivia &amp; Clara Cábez, Xulia Vicente, Álex Villares y Álex de la Fuente.

De izquierda a derecha: Paco Alcázar, Olivia & Clara Cábez, Xulia Vicente, Álex Villares y Álex de la Fuente. / Gonzalo Núñez

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Carla Soliño

Cangas

Cuatro nuevos nombres se han incorporado al Cómic Cangas Boulevard durante la XXI edición del Salón do Cómic. Paco Alcázar, Xulia Vicente, Clara & Olivia Cábez y el proyecto Inclusion Man protagonizaron el acto de colocación de sus estrellas en la Rúa San Xose, donde el certamen comenzó en su última edición a crear su propio Paseo de la Fama, inspirado en el célebre paseo de Hollywood.

Con esta incorporación, el recorrido seguirá creciendo como homenaje a los autores que han dejado huella en el Salón do Cómic.

Noticias relacionadas

El boulevard echó a andar en 2024 con las primeras estrellas, dedicadas a María Bren, Cristina Robles, Miguel Robledo y Gabriel H. Walta. La intención es que este espacio recuerde a todos los artistas que han pasado por el Salón desde que se puso en marcha en 1990.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents