Salón do Cómic
El Paseo de la Fama se hace más grande
El Cómic Cangas Boulevard suma cuatro nuevas estrellas en su XXI edición, rindiendo homenaje a autores que han marcado el certamen
Carla Soliño
Cuatro nuevos nombres se han incorporado al Cómic Cangas Boulevard durante la XXI edición del Salón do Cómic. Paco Alcázar, Xulia Vicente, Clara & Olivia Cábez y el proyecto Inclusion Man protagonizaron el acto de colocación de sus estrellas en la Rúa San Xose, donde el certamen comenzó en su última edición a crear su propio Paseo de la Fama, inspirado en el célebre paseo de Hollywood.
Con esta incorporación, el recorrido seguirá creciendo como homenaje a los autores que han dejado huella en el Salón do Cómic.
El boulevard echó a andar en 2024 con las primeras estrellas, dedicadas a María Bren, Cristina Robles, Miguel Robledo y Gabriel H. Walta. La intención es que este espacio recuerde a todos los artistas que han pasado por el Salón desde que se puso en marcha en 1990.
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