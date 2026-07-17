Los participantes en el Salón do Cómic de Cangas colocarán hoy sus estrellas en el Paseo de la Fama

Como el Paseo de la Fama en Hollywood para las estrellas de cine, Cangas tiene el suyo propio pero para el mundo del cómic y de la ilustración. Hoy los artistas invitados a la 21 edición del Salón do Comic de esta localidad,que se celebra desde el pasado 11 de julio y concluye este sábado, colocarán las estrellas conn sus nombres en el Cómic Cangas Boulevard. El Concello continrá con la iniciativa iniciada en el anterior Salón, en 2024. El acto será a las 19:00 horas en la calle San Xosé. Paco Alcázar, Xulia Vicente y Clara & Olivia Cábez se encargarán persoalmente de pegar en la piedra de la calle sus propias estrellas que engrosarán los máis de 60 ya existentes.

El Cómic Cangas Boulevard simula a las estrellas originales do Paseo de la Fama en Hollywood. En la 20 edición, colocaron sus estrellas María Bren, Cristian Robles, Miguel Robledo y Gabriel H. Walta.La idea es que este tramo urbano recuerde a todos y todas as artistas que fueron pasando por el Salón do Cómic e da Ilustración de Cangas desde su primera edición en 1990.