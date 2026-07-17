Los participantes en el Salón do Cómic de Cangas colocarán hoy sus estrellas en el Paseo de la Fama
El acto está previsto a las 19:00 horas en la rúa San Xosé con Paco Alcázar, Xulia Vicente y Clara & Olivia Cábez
Como el Paseo de la Fama en Hollywood para las estrellas de cine, Cangas tiene el suyo propio pero para el mundo del cómic y de la ilustración. Hoy los artistas invitados a la 21 edición del Salón do Comic de esta localidad,que se celebra desde el pasado 11 de julio y concluye este sábado, colocarán las estrellas conn sus nombres en el Cómic Cangas Boulevard. El Concello continrá con la iniciativa iniciada en el anterior Salón, en 2024. El acto será a las 19:00 horas en la calle San Xosé. Paco Alcázar, Xulia Vicente y Clara & Olivia Cábez se encargarán persoalmente de pegar en la piedra de la calle sus propias estrellas que engrosarán los máis de 60 ya existentes.
El Cómic Cangas Boulevard simula a las estrellas originales do Paseo de la Fama en Hollywood. En la 20 edición, colocaron sus estrellas María Bren, Cristian Robles, Miguel Robledo y Gabriel H. Walta.La idea es que este tramo urbano recuerde a todos y todas as artistas que fueron pasando por el Salón do Cómic e da Ilustración de Cangas desde su primera edición en 1990.
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