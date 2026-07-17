«Muay Thai», nuevo single del grupo de O Morrazo Lelli Kelly´s

La banda de rock de O Morrazo, Lelli Kelly´s lanzó esta misma semana el primer single y videoclip de su nuevo trabajo discográfico. La canción elegida se titula «Muay Thai» y está disponible en todas las plataformas digitales.

La pieza de vídeo está realizada por Paulo Bouzas y Andrés Hermelo y cuenta con la participación del actor moañés Adrián Ríos.

Con el futuro disco la banda asegura que busca consolidar «su identidad y abrir una etapa dentro de su proyecto». No en vano, el trabajo contará con colaboraciones de artistas de la escena gallega como el gaiteiro moañés Anxo Lorenzo o Nuno, de Grande Amore.

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Lelli Kelly´s anuncia también una campaña de micromecenazgo para que sus seguidores puedan apoyar el proyecto adquiriendo merchandising, vinilos o entradas para la presentación del disco.