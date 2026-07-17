Moaña cierra este mes el crédito para el auditorio e inicia la licitación de las obras

El Gobierno local de Moaña llevará al pleno de la corporación de este mes de julio, el último antes del parón de agosto, la financiación y la licitación del futuro edificio municipal de Sisalde. El inmueble albergará el auditorio municipal, diez viviendas destinadas a alquiler social y el archivo municipal.

El proyecto, considerado prioritario por el ejecutivo del BNG, que gobierna con mayoría absoluta, dará así un paso decisivo.

En la misma sesión plenaria se someterán a aprobación la concertación de un crédito con el BBVA por un importe de 7.371.569,93 euros y el inicio del procedimiento de licitación de las obras. Debido a su cuantía, ambos trámites deben ser autorizados por el pleno.

La propuesta del BBVA fue considerada la más ventajosa de las cuatro ofertas presentadas, al contemplar un menor coste en intereses. El préstamo contará con un periodo de carencia de 24 meses, durante el cual se abonarán las certificaciones de obra. La amortización del capital se realizará en un plazo de 13 años, mediante 52 pagos trimestrales.

Las obras saldrán a licitación con el objetivo de que puedan adjudicarse antes del otoño, siempre que la tramitación avance según lo previsto. El plazo de ejecución estimado es de 18 meses desde la firma del acta de replanteo. El presupuesto, de más de 7,3 millones de euros, reserva 620.924 euros para el equipamiento del auditorio y 37.577 euros para dotar el archivo municipal, que también se trasladará al nuevo inmueble.

El auditorio ocupará las plantas inferiores del edificio y tendrá capacidad para 395 personas. Las dimensiones y las dotaciones fueron acordadas con representantes del sector cultural. Las plantas superiores acogerán las diez viviendas destinadas al alquiler social.