Las manchas naranjas en el mar por microalgas invaden playas de Aldán y O Hío

Las playas de Areacova en Aldán y de Vilariño en O Hío, en Cangas aparecieron en la mañana de este viernes teñidas de naranja por las manchas de concentración de microalgas o purga de mar que se extienden estos días por las rías de Vigo, Pontevedra y Arousa. El pasado sábado, el arenal urbano de Rodeira se cerró al baño durante una hora por precaución al aparecer una de estas manchas, y para descartar que fuera por contaminación, pero en seguida se confirmó que se trataba de la concentración de microalgas que es totalmente natural y no es tóxica, aunque sí que da cierta reticencia a tocar el agua teñida.

En Areacova la mancha naranja era densa y no dejaba ver el fondo de una orilla que suele estar siempre transparente y el mar azul turquesa. En Vilariño, en el fondo de la ría de Aldán, también aparecieron estas machas esparcidas por toda la orilla.

Noticias relacionadas

La mancha naranja en Vilariño. / Fdv

Desde la Consellería de Mar, a través del Instituto para el Control del Medio Marino (Intecmar), se confirma que se trata de blooms de microalgas (Lingulodinium polyedra y Prorocentrum micans) y que también se detectó alga de la especie Noctiluca scintillans que es la que provoca bioluminiscencia – el conocido como Mar de Ardora, que brilla de noche en la orilla con el batir de las olas. Insisten en que se trata microalgas inocuas y que el fenómeno es totalmente natural y habitual en esta época del año cuando el calor más aprieta.