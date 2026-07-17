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Las manchas naranjas en el mar por microalgas invaden playas de Aldán y O Hío

Desde la Consellería de Mar insisten en que son inocuas y que el Intecmar detectó tres especies, una de ellas la que provoca bioluminiscencia de noche, lo que se conoce como Mar de Ardora

Areacova y Vilariño, afectadas

La mancha naranja que tiñó en la mañana de este viernes la orilla de la playa de Areacova.

La mancha naranja que tiñó en la mañana de este viernes la orilla de la playa de Areacova. / Fdv

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Cristina González

Las playas de Areacova en Aldán y de Vilariño en O Hío, en Cangas aparecieron en la mañana de este viernes teñidas de naranja por las manchas de concentración de microalgas o purga de mar que se extienden estos días por las rías de Vigo, Pontevedra y Arousa. El pasado sábado, el arenal urbano de Rodeira se cerró al baño durante una hora por precaución al aparecer una de estas manchas, y para descartar que fuera por contaminación, pero en seguida se confirmó que se trataba de la concentración de microalgas que es totalmente natural y no es tóxica, aunque sí que da cierta reticencia a tocar el agua teñida.

En Areacova la mancha naranja era densa y no dejaba ver el fondo de una orilla que suele estar siempre transparente y el mar azul turquesa. En Vilariño, en el fondo de la ría de Aldán, también aparecieron estas machas esparcidas por toda la orilla.

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La mancha naranja en Vilariño.

La mancha naranja en Vilariño. / Fdv

Desde la Consellería de Mar, a través del Instituto para el Control del Medio Marino (Intecmar), se confirma que se trata de blooms de microalgas (Lingulodinium polyedra y Prorocentrum micans) y que también se detectó alga de la especie Noctiluca scintillans que es la que provoca bioluminiscencia – el conocido como Mar de Ardora, que brilla de noche en la orilla con el batir de las olas. Insisten en que se trata microalgas inocuas y que el fenómeno es totalmente natural y habitual en esta época del año cuando el calor más aprieta.

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