Las manchas naranjas en el mar por microalgas invaden playas de Aldán y O Hío
Desde la Consellería de Mar insisten en que son inocuas y que el Intecmar detectó tres especies, una de ellas la que provoca bioluminiscencia de noche, lo que se conoce como Mar de Ardora
Areacova y Vilariño, afectadas
Las playas de Areacova en Aldán y de Vilariño en O Hío, en Cangas aparecieron en la mañana de este viernes teñidas de naranja por las manchas de concentración de microalgas o purga de mar que se extienden estos días por las rías de Vigo, Pontevedra y Arousa. El pasado sábado, el arenal urbano de Rodeira se cerró al baño durante una hora por precaución al aparecer una de estas manchas, y para descartar que fuera por contaminación, pero en seguida se confirmó que se trataba de la concentración de microalgas que es totalmente natural y no es tóxica, aunque sí que da cierta reticencia a tocar el agua teñida.
En Areacova la mancha naranja era densa y no dejaba ver el fondo de una orilla que suele estar siempre transparente y el mar azul turquesa. En Vilariño, en el fondo de la ría de Aldán, también aparecieron estas machas esparcidas por toda la orilla.
Desde la Consellería de Mar, a través del Instituto para el Control del Medio Marino (Intecmar), se confirma que se trata de blooms de microalgas (Lingulodinium polyedra y Prorocentrum micans) y que también se detectó alga de la especie Noctiluca scintillans que es la que provoca bioluminiscencia – el conocido como Mar de Ardora, que brilla de noche en la orilla con el batir de las olas. Insisten en que se trata microalgas inocuas y que el fenómeno es totalmente natural y habitual en esta época del año cuando el calor más aprieta.
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