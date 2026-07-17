«El humor siempre será la mejor manera de reafirmar una posición o atacar otra»

Paco Alcázar (Cádiz, 1970) es una de las voces más personales y reconocibles del cómic español, autor de un universo marcado por el humor negro, lo absurdo y la sátira. El dibujante participa hoy a las 20.00 horas en el último día del Salón do Cómic de Cangas, donde ofrecerá un coloquio abierto al público para repasar su trayectoria y su proceso creativo.

Lleva más de tres décadas dedicándose al cómic. Cuando mira atrás, ¿qué ha cambiado más: su forma de trabajar o el propio sector?

El sector del cómic pasó por una crisis muy grande en los noventa de la que se ha ido recuperando poco a poco, parece que de puertas para fuera hay un cierto prestigio cuando realmente la profesión sigue igual de débil. Yo también he cambiado, he pasado de ser alguien que dibujaba cómics casi al cien por cien a alguien que prácticamente ya no lo hace casi nunca.

Su humor es muy reconocible, con personajes incómodos y situaciones absurdas. ¿Qué le interesa explorar a través de ese tipo de historias?

Cuando uno empieza a escribir le sale un poco de manera casi inconsciente su manera de ver el mundo y las cosas que has consumido como lector y espectador. No soy demasiado cerebral en ese aspecto, siempre dejo fluir un poco la visión del mundo que tengo, que es más bien oscura y no la puedo evitar.

Gran parte de su carrera ha estado ligada al humor y la sátira, ¿cree que sigue siendo una buena herramienta para retrasar la sociedad?

Si, por supuesto, es que no nos queda otra. O sea, el humor es básico y necesario. Creo que cuando se generan todo tipo de debates y tal, sobre límites morales o políticos siempre va a ser la mejor herramienta para reafirmar tu posición o atacar otras.

Muchos lectores le identifican como Silvio José, ¿cuál es la relación que mantiene con un personaje que lleva tantos años acompañándole?

Bueno, estuve dibujando 9 años en El Jueves y fue muy intenso, estaba muy volcado pero es verdad que en algún momento estaba muy agotado ya. Lo recuperé en una época en la revista Orgullo y Satisfacción y me sirvió para darme cuenta de que ya había explotado el personaje todo lo que necesitaba. A veces lo recupero para temas de ilustraciones y sátiras y me hace mucha gracia porque lo sigo queriendo mucho de alguna manera.

El cómic español se encuentra en un momento de diversidad. Con su trayectoria, ¿cómo ve la nueva generación de historietistas?

Estoy muy desconectado del mundo del cómic español, no puedo opinar más que creo que lo que he visto es gente con mucho nivel, sobre todo gráfico, y eso son buenas noticias.

A pesar de estar desconectado, ¿cómo recibe que le hablen de todas formas y le tomen como referente?

Me da mucho orgullo porque significa que el trabajo que he hecho de alguna manera ha encontrado una resonancia y sigue funcionando. Eso para un autor creo que es algo muy positivo y me parece estupendo, la verdad.

El Salón do Cómic de Cangas se ha consolidado como una de las citas de referencia, ¿qué importancia tienen para usted este tipo de encuentros entre autores y lectores?

No suelo ir demasiado, ni siquiera de visitante, pero me parece genial para los lectores y tal. La chavalería lo aprovecha muy bien y se lo pasan estupendamente en estos sitios porque, igual que me pasaba a mí cuando era más joven, es un espacio en el que todo gira en torno a tu pasión, y es un poco Disneyland en ese sentido.

El sábado participará en un coloquio abierto. ¿Qué es lo que más disfruta de ese formato?

Las firmas siempre son un espacio curioso, ¿no?. A veces se te acerca gente que te ha leído durante muchos años y tiene ejemplares de cosas que sacaste cuando empezabas o ha acumulado un montón de libros, y siempre es bonito. Es verdad que dibujar es un proceso muy solitario, y esto lo dicen muchos dibujantes, muchas veces no sabes si lo que estás haciendo resuena en la gente o no.

Para quien se acerque al Salón y descubra su obra por primera vez, ¿por qué libro o personaje le recomendaría empezar?

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Creo que lo más lógico sería que empezase por Silvio José, es de lo más popular que he hecho y, posiblemente, si te gusta vas a tener una relación con él larga y divertida, y si no te gusta te evitar leer un montón de cosas que no te van a interesar. Silvio es un poco el punto de partida ideal.