El gobierno de Cangas apoya a la portavoz del PSOE y asegura que el PP "supera os límites da crítica política lexítima" con la imagen de Sagrario Martínez con las joyas de Zapatero

El equipo de gobierno tripartito de Cangas, liderado por BNG junto al PSOE y EU, sale en defensa de la portavoz socialista y concejala de Obras y Servicios, Sagrario Martínez, que ha tenido que denunciar ante la Guardia Civil la última crítica del PP local en sus redes sociales de Facebook e Instagram en las que parodiando el caso de las joyas del expresidente de España José Luis Rodríguez Zapatero aparece la imagen manipulada de la edil luciendo el polémico collar, además de los pendientes y pulseras con la frase de "PSOE...Xogan a ser xoieiros. Onde gardan os 20 millóns?". Sagrario Martínez presentó denuncia en el cuartel este pasado jueves después de que la portavoz popular en Cangas, Dolores Hermelo, se negara a la petición de ella para retirar esta imagen, alegando que la difama como persona y le causa un perjuicio moral tanto a ella como al partido al que representa.

El gobierno local, que lidera Araceli Gestido (BNG), considera que la insinuación de que uana concejala se apropia de dinero público -los 20 millones a los que aluden son los del presupuesto municipal- constituye una acusación "de enorme gravidade" que carece de fundamento y que "supera con moito os límites da crítica política lexítima". Añaden que no se está ante un debate sobre la gestión municipal ni ante una discrepancia política, sino que se trata de una campaña de "difamación que atenta contra a honra dunha persoa e que deteriora a convivencia democrática e o respecto debido ás institucións".

Desde el ejecutivo local dejan claro que este tipo de actuaciones no buscan esclarecer hechos, ni mejorar la vida de los vecinos y vecinas, sino que busca sembrar dudas, alimentar la confrontación y desacreditar personalmente a quien ejerce responsabilidades públicas: "Cando se substitúen os argumentos polas insinuacións e os feitos polos bulos, pérdese o respecto á verdade e empobrécese o debate democrático".

La polémica crítica seguía esta mañana en las redes sociales del PP. / Fdv

Lamenta el tripartito que el PP opte una vez más por esta forma de hacer oposición. Añaden que Cangas necesita propuestas, ideas y una fiscalización rigurosa de la acción del gobierno, "non campañas baseadas na desinformación, na sospeita permanente e nos ataques personais. A política non pode converterse nun espazo onde todo vale con tal de desgastar ao adversario".

Noticias relacionadas

Por eso todo el grupo de gobierno expresa su apoyo absoluto y sin fisuras a Sagrario Martínez de la que aseguran que conocen su honestidad, su compromiso con el servicio público y su dedicación al Concello de Cangas: "Non imos permitir que se pretenda destruir o prestixio persoal e profesional dunha compañeira mediante acusacións falsas". Exigen al PP la retirada in mediata de la publicación y una rectificación pública asumiendo la responsabilidad por las afirmaciones realizadas: "Defendermos semptre o dereito á crítica porque forma parte da democracia. pero tamén defenderemos con firmeza que a crítica debe estar baseada na verdade, no respecto e na responsabilidade. A difamación, a mentira e a calumnia non teñen cabida nunha democracia madura". Desde el gobierno tripartito consideran que Cangas se merece un debate público a la altura de su ciudadanía y una oposición que contribuya a construir, no a destruir.