Cangas hace historia en el Campeonato Gallego de Billar

Éxito rotundo de los jugadores de Cangas en el Campeonato Gallego de Billar, con 16 podios. Los participantes del Club Pooleros del Morrazo –con sede en el +Madera y el Fotograma– firmaron una actuación histórica en los torneos disputados en Lalín el primer fin de semana de julio por parejas y equipos y el segundo en el caso individual.

En el campeonato por equipos el +Madera «De Lujo» fue campeón de 1ª Categoría con Óscar Balboa, Francisco Tombo «Timi», Germán Montes y Fran Doval como triunfadores.

En 2ª Categoría fue subcampeón el +Madera «A todas Bandas», integrado por Felipe García, David González «Piscis» y Hugo Pena». En 4ª y 5ª Categoría los equipos del +Madera sumaron sendos terceros puestos.

Los cangueses, en el podio. / | FdV

En lo que respecta al fin de semana del Campeonato Gallego Individual, tres de los cuatro jugadores de la comarca se subieron al podio absoluto: Telmo Torres fue campeón, y Fran Doval y Serafín Portas quedaron en el 3º/4º puesto. En 2ª Categoría la final fue entre dos jugadores del Pooleros: Germán Montes, que fue campeón, y Adrián Soage, subcampeón. En 3ª Categoría Uxío Germade fue segundo y Leo Estigarribia tercero. En la final senior, por su parte, otros dos jugadores de Cangas se diputaron la final. Telmo Torres fue campeón y Serafín Portas subcampeón.

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El Club Pooleros del Morrazo felicita a todos los jugadores «por el extraordinario trabajo realizado» y por representar de la mejor manera posible a Cangas. «Estos resultados son fruto del esfuerzo, la constancia y la pasión por este deporte», apuntan.