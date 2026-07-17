Arte
Exposición de miniaturas sobre la procesión del Carmen de Aldán
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Redacción
Cangas
La Asociación Veciñal de Espiñeira-San Cibrán, de Aldán, inaugura este domingo 19 de julio, a las 20.00 horas, una exposición de recreaciones en miniatura que refleja el pasado y presente de la procesión en honor a la Virgen del Carmen en la parroquia. La muestra exhibirá también recreaciones de distintos escenarios de Aldán.
La autora de las obras es Lola Menduiña, que cada Navidad sorprende a los vecinos con un detallado Belén que exhibe en su propia casa.
Este homenaje a la tradición marinera de Aldán a través del arte en miniatura estará expuesto en el local de la asociación vecinal entre el 19 y el domingo 26 de julio.
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