Exposición de miniaturas sobre la procesión del Carmen de Aldán

La Asociación Veciñal de Espiñeira-San Cibrán, de Aldán, inaugura este domingo 19 de julio, a las 20.00 horas, una exposición de recreaciones en miniatura que refleja el pasado y presente de la procesión en honor a la Virgen del Carmen en la parroquia. La muestra exhibirá también recreaciones de distintos escenarios de Aldán.

La autora de las obras es Lola Menduiña, que cada Navidad sorprende a los vecinos con un detallado Belén que exhibe en su propia casa.

Este homenaje a la tradición marinera de Aldán a través del arte en miniatura estará expuesto en el local de la asociación vecinal entre el 19 y el domingo 26 de julio.