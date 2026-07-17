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Parque Nacional Illas Atlánticas

Evacúan a una mujer en Ons por un traumatismo en un brazo

La accidentada recibió los primeros auxilios en la isla y fue trasladada en barco a tierra

Un momento del traslado de la mujer accidentada en barco.

Un momento del traslado de la mujer accidentada en barco. / Parque Nacional Illas Atlánticas

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César Collarte

Bueu

Una mujer fue evacuada hoy en barco en la Illa de Ons tras haber sufrido un traumatismo en el brazo derecho. La afectada fue atendida de urgencia en el puesto sanitario del archipiélago por personal del servicio de enfermería del Parque Nacional Illas Atlánticas, que procedió a la inmovilización del miembro lesionado siguiendo los protocolos establecidos para garantizar el confort y la seguridad de la paciente.

Una vez recibidos los primeros auxilios, los sanitarios, en colaboración con el personal de servicios y vigilancia y con los agentes ambientales de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, se facilitó su traslado asistido hasta la zona portuaria, en donde se coordinó su embarque en un barco de línea regular para su transporte a tierra firme, en donde recibirá una evaluación médica.

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Desde el Parque Nacional se destaca la rápida intervención del personal del puesto de socorro así como la coordinación con los distintos servicios de la isla.

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