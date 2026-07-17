Pierde un sobre con 1.300 euros en la plaza de abastos de Moaña y lo recupera gracias a los placeros

Un moañés recuperó, la mañana de este viernes, un sobre con 1.300 euros que había perdido en la plaza de abastos del centro de la villa. Fueron los propios placeros los que lo encontraron tirado cerca de los puestos de venta dentro del mercado. Dieron aviso, en un acto de altruismo admirable, a la Policía Local. Los agentes municipales acudieron directamente a la sucursal de Abanca, pues el sobre contaba con el logotipo de esta entidad. Fueron en la cercana oficina bancaria en donde recuperaron la identidad del vecino, un moañés de edad avanzada, que había retirado este mismo viernes esa cantidad de dinero.

Tras ponerse en contacto con él y confirmar su identidad, los agentes custodiaron el dinero para devolvérselo a su legítimo dueño a primera hora de la tarde.