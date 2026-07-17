El nuevo centro de salud de Moaña cumple un mes con 17.580 consultas; 422 de urgencias

El nuevo centro de salud de Moaña cumplió este miércoles su primer mes de funcionamiento. Desde entonces acogió un total de 17.580 actos asistenciales, entre la actividad programada y la atención de urgencias en horario de tarde durante la semana.

La Consellería de Sanidade explica que entre la actividad asistencial ordinaria prestada, un total de 17.158 consultas, destacan las 8.432 citas de medicina de familia. A ellas se suman 5.598 consultas de enfermería, 912 de fisioterapia, 866 de pediatría o 314 con la matrona. En cuanto al servicio de odontología, en este mes prestó 295 atenciones, por otras 256 en higiene bucodental, 87 en nutrición, 196 en trabajo social, 33 en farmacia y hasta 169 en función administrativa.

El nuevo servicio de urgencias de tarde, para el que se dotó al centro de salud de un médico y un enfermero nuevos, registró un total de 422 asistencias desde la apertura de puertas el pasado 15 de junio.

En lo que respecta a la ambulancia de soporte vital avanzado de enfermería con base en Moaña efectuó 98 movilizaciones en este mismo periodo, en el que se amplió su horario de servicio de 12 a 24 horas los siete días de la semana. Del total de asistencias de la ambulancia, 55 correspondieron a pacientes del propio municipio, mientras el resto de desplazamientos se distribuyeron principalmente entre Cangas y otras localidades del entorno. Los motivos de asistencia más frecuentes fueron las alteraciones del nivel de consciencia, con 17 intervenciones. Los cuadros de dolor obligaron a 14 salidas y los accidentes de tráfico a 11.

La Xunta de Galicia recuerda que la puesta en funcionamiento del nuevo centro de salud de Moaña supuso la mayor inversión sanitaria en la historia de la villa, con un total de 9,6 millones de euros entre los destinados a la construcción y el equipamiento. Son 3.000 metros cuadros de nuevas instalaciones que triplican la superficie del anterior centro de salud. Cuenta, la nueva dotación, con ocho consultas de medicina general y otras tantas de enfermería, además de dos de pediatría y otras dos de enfermería pediátrica, así como área de mujer y de personal. Servicio de salud bucodental y fisioterapia con una nueva área de recuperación de suelo pélvico se incluyen también entre las prestaciones.