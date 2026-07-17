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Aldán se viste de fiesta este fin de semana en honor a Santa Mariña

Ambiente, el día grande, en una edición anterior. | GONZALO NÚÑEZ

Ambiente, el día grande, en una edición anterior. | GONZALO NÚÑEZ

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Fran G. Sas

Cangas

Aldán está de fiesta este fin de semana, con las celebraciones en honor a Santa Mariña, en la capilla de San Amaro. El pasacalles de la mañana del sábado corre a cargo de la charanga Noroeste. La misa solemne seguida de la tradicional procesión será a las 13.00 horas.

En la sesión vermú actuará Arena Musical y se podrá degustar churrasco, sardinas, pulpo y empanada. La primera verbena, a las 22.30 horas, cuenta con Travesía de Vigo y Arena Musical. El domingo por la noche la verbena estará protagonizada por la orquesta Ritmo Joven y el dúo Estelar.

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