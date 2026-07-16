El vial de Melide abre ya con doble sentido de circulación

La Comunidad de Montes de O Hío ya concluyó el acondicionamiento del vial de tierra que baja a Melide desde Donón, y que ahora ha pasado a convertirse en un acceso de doble sentido de circulación en todo su anillo circular con el fin de dotarlo de mayor seguridad para los vehículos, que antes quedaban embarrados por el mal estado, y de cara a evacuaciones de emergencia. El presidente de los comuneros, Daniel González, asegura que ha quedado habilitado el doble sentido que antes era sólo de salida y la zona más pegada al mar queda de uso exclusivo peatonal, para ciclos y emergencias.

Un operario realizando últimos retoques en el traamo de la pista prohibido al tráfico rodado. / G.N.

Hasta esta semana, los vehículos que accedían por el vial -pista de tierra- pegado al mar desde la zona de la Caracola de Donón, llegaban hasta el aparcamiento y después volvían por el otro tramo en sentido circular. Ahora pueden subir y bajar, gracias al nivelado de la tierra que se ha llevado a cabo con un tractor de Meiro y la motoniveladora de Medio Rural que ha colaborado con los montes de O Morrazo. Los trabajos , consistentes en rozado y acondicionamiento,se han podido realizar también con la autorización de la Consellería de Medio Ambiente, ya que se trata de zona de Red Natura.

Mapa con el acceso de Melide en Donón. / Fdv

Desde el aparcamiento, que según el estudio elaborado por Tomás Hermelo, en calidad de ingeniero forestal, tiene capacidad para unos 135 coches, se llega caminando hasta la playa de Melide, a poca distancia. Daniel González asegura que el acondicionamiento del vial también favorece que la gente vaya caminando.

Se han colocado señales de prohibición y de sentido de circulación, así como de prohibido acampar en todo el espacio natural. El presidente comunal recuerda que que en toda esta zona de Red Natura ya está prohibido hacerlo, pero se insiste en ello y en el hecho de que está prohibido estacionar de noche en el aparcamiento, entre las 23:00 y las 07:00 horas, para evitar así la picaresca de que se queden caravanistas o gente durmiendo en coches. Asegura que tampoco es grave si se hace y se marchan , pero el problema es de esos pocos que defecan, dejan restos de basura o, incluso, plantan hogueras.

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En cuanto a las autocaravanas, asegura que el problerma no se da tanto en este vial como en el mismo monte, ya que hay aplicaciones para caravanistas que indican en donde poder estacionar y aquí lo hacen en zonas de monte. Daniel González asegura que ya pidieron eliminar estas opciones a varias aplicaciones y algunas lo hacen y otras no, con el consiguiente peligro que genera esta situación para los incendios forestales. n.