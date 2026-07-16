Atención sanitaria
A Voz da Sanidade reclama que se cubran las vacantes en Cangas
Pide, en una nueva concentración, medidas eficaces para reducir las listas de espera
Redacción
A Voz da Sanidade de Cangas realizó, esta semana, su habitual concentración delante en los Xardíns de Andrea, para denunciar la situación de la sanidad pública y reclamar «soluciones urgentes a las carencias que sufre el centro de salud de Cangas». La asociación exigió, entre sus principales reivindicaciones de esta semana, la cobertura inmediata de las dos plazas vacantes de medicina familiar y comunitaria, la sustitución de todas las libranzas y vacaciones del personal sanitario y medidas eficaces para reducir las listas de espera.
Otra de las demandas es una «ambulancia medicalizada operativa las 24 horas para toda la comarca de O Morrazo». Hay que recordar que desde primavera funciona una ambulancia de soporte vital avanzado de enfermería con su base en Moaña.
Durante la convocatoria de protesta dos usuarios contaron sus casos. Una denunció que tiene cita para oftalmología en marzo de 2027 mientras otra alertó de «falta de personal en psiquiatría, con solo dos especialistas para atender Cangas y Moaña, a lo que se suma que una de ellas debe desplazarse dos días a la semana a la Unidade de Drogodependencias».
A Voz da Sanidade reclama solventar estas carencias «para garantizar una sanidad pública de calidad para todos los vecinos de Cangas y de O Morrazo».
La reclamación de más ambulancias es una realidad también en O Salnés, después de que se conociese que Sanidade no va a habilitar un segundo vehículo medicalizado. Este jueves está prevista una concentración convocada por la asociación de comerciantes de Vilagarcía, Zona Aberta, para reclamar la ambulancia que se ha desplazado a Sanxenxo, toda vez que la población de esta villa en verano crece hasta los 120.000 habitantes.
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