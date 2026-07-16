La piscina municipal de Bueu supera expectativas: 545 abonos en las dos primeras semanas de inscripciones

La piscina municipal de Bueu ha alcanzado los 545 abonos en sus primeros 15 días de actividad desde que el servicio es de pago, un dato que, según el gobierno local, confirma «e incluso supera» las expectativas generadas. Tras el mes de prueba de junio, en el que se implantó el nuevo modelo de gestión con la empresa Viraxes como adjudicataria, el flujo de suscripciones ha sido continuo hasta sumar las 390 individuales (incluyendo en ellas las de Tercera Edad y las de Movilidad Reducida) y las 155 familiares. En total, son 838 las personas que se benefician de las instalaciones a través de estos carnés. A ellas habría que sumar a todos aquellos que han accedido al lugar mediante entradas individuales diarias.

La ampliación de los horarios, la apertura del gimnasio y la puesta en marcha de las actividades han multiplicado las adhesiones, señala el edil de Facenda, Xosé Leal, que subraya que los números, «con un incremento diario continuo, mejoran las perspectivas recogidas en el estudio de viabilidad y quitan la razón a los informes técnicos, que hablaban de una falta de ingresos». Las previsiones de ese documento de análisis financiero apuntaban un total de 759 abonos en el tercer año de funcionamiento del recinto, considerado como el de su madurez. Para el primero los cálculos estimaban un 80 por ciento de esa cifra, o lo que es lo mismo, 607 carnés. Los 545 actuales suponen un porcentaje nada desdeñable de casi el 72 por ciento.

En cuanto a las actividades ofertadas la de pilates es, sin lugar a dudas, la más demandada por la población, como demuestran las 379 reservas realizadas en un sistema de entrenamiento que se imparte en cinco sesiones semanales. A continuación se sitúa el aquagym, con 161 reservas distribuidas en tres clases a la semana. El mantenimiento ha concentrado 94 reservas y el acondicionamiento 91, mientras que la oferta de GAP (Glúteos, abdominales y piernas) tuvo 84 y la de tonificación 74. Estas cuatro últimas actividades se dan tres días a la semana, y todas ellas cuentan con un máximo de 20 personas por sesión salvo en el aquagym, donde el límite está en 15.

Leal asegura que la importancia de los datos es aún mayor si se contextualizan con el hecho de que se han conseguido en apenas medio mes y en plena época veraniega, «que no es la más fuerte para este tipo de instalaciones». Por ello, se muestra convencido de que «a partir de septiembre, cuando se inicien los cursos de natación, se va a notar un aumento exponencial de los abonos». El concejal pone en valor los cinco años de apertura gratuita de la piscina, que sirvieron no solamente para dar un servicio a la ciudadanía, sino también para «generar unas expectativas y darle un aliciente a gente que no pisaba estas instalaciones». De hecho, añade, un porcentaje importante de abonados son jubilados que nunca antes habían entrenado en un gimnasio. «Es algo que llama la atención a los propios monitores», afirma.

Estas primeras semanas servirán para ir pulsando el interés y la demanda de la población en las clases dirigidas para reorganizar la oferta a partir de septiembre. El pilates era una apuesta segura y el aquagym ha sido un éxito, con personas en lista de espera. Pero se quiere comprobar la respuesta en otras e incluso conocer las sugerencias de los usuarios para modificar el programa de actividades. La idea del Concello de Bueu es la de dar prioridad para inscribirse en ellas a los abonados que lleven más tiempo, por lo que se anima a la población a conseguir cuanto antes su carné para beneficiarse de esta ventaja.