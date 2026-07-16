La merecida recepción al Ría de Aldán y al Náutico Rodeira

Una merecida recepctión al Ría de Aldán y al Náutico Rodeira.

La alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, junto a otros miembros de la coporación, recibió de forma oficial al Club Ría de Aldán y al Náutico Rodeira por los éxigos alcanzados en los últimos meses. Destaca la presencia de Marcos Dasilva y Pablo Graña.

No existe el perdón, solo creen en la venganza

Alguna gente que va a las procesiones de Cangas en Semana Santa, que se siente tan piadosa y asegura que sigue las reglas que marcan los evangelios, de lo contrario van de inmediato a confesar sus pecados, no acostumbra a manifestar respeto por los demás. Al contrario, demuestran un total desprecio por el prójimo, y creen más en la venganza que en el perdón. Solo es fachada, que diría Al Capone cuando fue detenido.

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Una fiesta de altura en el Hotel Hollyvood

Que el Hotel Hollyvood tiene preparado para el domingo una fiesta de altura coincidiendo con la final del mundial de fútbol que disputan Argentina y España. La televisión va a ser espectacular de grande y se necesita grúa y todo para colocarla en la calle que estará cortada. Eso sí, esta vez, la gerencia del hotel no instalará ni sillas ni mesas. No quiere disgustos.Así que la gente se tendrá que apañarlas para ver el fútbol de pie en el asfalto, que según la previsión del tiempo, aún estará caliente. El espectáculo que está previsto será singular, no tendrá precedentes entre las muchas fiestas que organiza el hotel.