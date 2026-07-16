Gran espacio para aparcar, pero todavía sin limpiar

La consecución de la cesión del antiguo campo de fútbol de Massó al Concello para habilitar como aparcamiento disuasorio es una gran medida para intentar descongestionar el centro de Cangas. Sin embargo, se impone una limpieza urgente. Los usuarios alertan de que con tanta maleza se dañan los coches.

Elegante e informal, las dos caras de Félix Juncal

Tiró de recursos pero también de fondo de armario Félix Juncal en el día de ayer. El regidor buenense supo adaptarme perfectamente a las circunstancias de una agenda que obligaba a un código de vestimenta muy diferente. Por la mañana lució americana con pañuelo incorporado y gafas de sol para recibir al presidente de la Xunta. Por la tarde, en la presentación de las regatas de la ACT apostó por un look más veraniego e informal, con sombrero de paja incluido. Y es que el que sabe, sabe.

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La fiebre por el Mundial ya altera hasta los conciertos

La fiebre que está despertando esta Copa del Mundo del fútbol convirtió numerosos bares y chiringuitos de la comarca, este martes, en los más parecido a los Juegos del Hambre. Conseguir una silla se convertía en un tesoro. Y eso que el partido de España contra Francia se emitía en abierto. El evento ya obliga incluso a modificar hasta conciertos. El previsto este domingo por Anxo Lorenzo en los astilleros tradicionales de Moaña se adelanta de las 21.00 a las 19.00 horas. Presentará su trabajo «Avante».