Nueva vida para el erizo de mar en la ría de Vigo con 8.000 crías

Nueva vida para el erizo en la ría de Vigo. La playa de A Cunchiña, frente a la antigua fábrica de Massó, fue este jueves el escenario de la siembra de 8.000 crías de erizo de mar. La actuación completa un plan desarrollado en dos fases, iniciado en 2025, que ha permitido liberar un total de 16.000 ejemplares en esta zona del litoral de Cangas. Antes de comenzar los trabajos, la bióloga de la Cofradía de Pescadores de Cangas y los técnicos de la Xunta de Galicia explicaron que las crías tenían una talla de entre 15 y 20 milímetros. El proyecto está financiado con ayudas del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa).

La siembra comenzó alrededor de las 12.00 horas, tras la llegada de una furgoneta de la empresa Algafrés, que cultiva erizos de mar desde hace años en sus instalaciones de A Coruña.

La elección de la playa responde a la abundante presencia de erizo de mar que existía en el entorno de Massó. Sin embargo, en 2023 la zona sufrió una mortandad casi total por causas que todavía no han sido confirmadas. Todo apunta a que este banco intermareal natural se vio afectado por las intensas lluvias, coincidentes con vientos del sur que dificultaron la salida del agua dulce hacia el exterior de la ría.

Muestra de algunas de las crías de erizo que se liberaron en el banco intermareal. | GONZALO NÚÑEZ

Los biólogos precisan que la repoblación no está destinada específicamente a la explotación del banco intermareal de A Cunchiña. «Serviría como zona de reproducción. No es un área en la que trabaje el sector del erizo, pero debe favorecer la regeneración de todo el entorno», explican. Con este mismo objetivo, durante 2026 ya se sembraron otras 5.300 crías en una zona de marisqueo a flote situada en la ensenada de Liméns.

La principal diferencia entre las siembras realizadas en bancos intermareales y submareales es que, en las primeras, como la llevada a cabo ayer, resulta más sencillo efectuar un seguimiento periódico por parte de los biólogos.

Por el momento, todavía es pronto para determinar si la siembra de 2025 ha dado resultados. «Es complicado y será mejor valorarlo a medio plazo, porque los ejemplares se desplazan mucho. De momento se observan erizos, que es algo que sí podemos comprobar. Dentro de unos años veremos si aumentan las capturas», señalan los técnicos.

El sector dedicado a la extracción de erizo en Cangas está formado por siete embarcaciones, aunque solo cinco faenan de manera habitual. «Trabajan sobre todo durante la campaña de octubre a diciembre, como viene ocurriendo en los últimos tres años. Oficialmente se prolonga hasta abril, pero en Cangas nunca se extiende tanto», explican.

El cupo máximo es de 150 kilos diarios por embarcación, aunque rara vez se completa. «Los propios profesionales se regulan» para favorecer la conservación del recurso y adaptarse a la situación del mercado y al volumen de pedidos.