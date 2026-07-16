Servicios municipales
Cangas realizó 17 obras de saneamiento y abastecimiento desde 2023
Tiene en proceso el de Herbello-Depósito de Piñeiro y en Enxertofinalizaron ya las obras
Juan Calvo
El gobierno municipal realizó un balance de las obras de abastecimiento y saneamiento realizadas en Cangas y pendientes de realizar, con el fin de demostrar el esfuerzo económico y de trabajo realizado para llevar los servicios municipales lo más lejos posibles, además de las obras realizadas en la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR).
En los planes del Concello figura hechas las obras de Viño I, el depósito de Coiro, el colector Río Bouzós, instalación del sistema de depuración a través de rayos ultravioleta de la EDAR de Areamilla, la conexión Donón-Viñó, el abastecimiento Rosada-Muiño de Fausto, el abastecimiento Espíritu Santo, la renovación de redes en la calle Poio, la renovación de redes en la calle Baiona, el saneamiento en la bajada de Francón, en la rúa das Patas y barrio de Romarigo, la EDAR de Vilariño, la renovación en Espiñeira, la reparación de la conducción pluviales en el puerto de Aldán, la red de abastecimiento en Piñeiro y la renovación de redes y separativo de pluviales de Longán.
Actualmente están el proceso el abastecimiento de Herbello-depósito de Piñeiro, la EDAR de Vilanova, la renovación de la rúa Enxerto y pendiente en trámite, la calle Noria, que está pendiente del Plan+Provincia, la calle Fonte do Galo, pendiente de ejecución, con contrato ya firmado y que comenzará en breve y, por último, A Toxeira, pendiente de aprobación por el pleno de los remanentes de tesorería.
La alcaldesa Araceli Gestido y la edil Sagrario Martínez visitaron ayer las obras ya acabadas de la rúa Enxerto. n
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