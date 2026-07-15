La Virgen del Carmen, ya en la lonja para salir al mar

Subida al remolque de un coche y haciendo la habitual parada en el centro Sanidía de Cangas, con actuación de baile a cargo de Pais de San Roque. Así fue en la tarde de este miércoles el traslado de la Virgen del Carmen desde la iglesia de Darbo hasta la lonja de Cangas, en donde la imagen de la Cofradía y patrona de los marineros fue engalanada, también con alfombras florales en la entrada, para la procesión marítima de este jueves en el propio día del Carmen. Durante este jueves se puede visitar a la Virgen en la lonja hasta las 17:00 horas que es cuando saldrá la procesión, con la Virgen a bordo del bateeiro «Araceli» y a la que se han inscrito 60 barcos debidamente asegurados, tal y como confirma la asociación O Farolillo Rojo. La procesión parte hacia Santa Marta en donde habrá una ofrenda floral tras las paradas en A Congorza y Areamilla, para ir después al encuentro de la procesión de Moaña en el límite de ambos municipios. Tras la procesión habrá actuación musical de Mala Herba en la lonja y misa en la iglesia de Darbo a las 21:00.

El acto en Sanidía siempre es muy emotivo porque la Virgen entra en el centro, con los mayores en el jardín, disfrutando de la imagen y de la actuación de baile de Pais de San Roque. Muchas personas usuarias del centro trabajaron en el mar o son familiares.

Actuación de baile en el centro Sanidía de Cangas con la Virgen del Carmen presidiendo. / Gonzalo Núñez / FDV

En Moaña el muelle de bateeiros lucía ayer ya de gala, con banderas colgadas en los barcos y con los trabajadores afanados, toda la mañana, en limpiar las naves y ponerlas a punto para honrar, esta tarde, a la patrona de los marineros. La procesión terrestre saldrá a las 17.00 horas de la iglesia parroquial y los fieles con la imagen de la Virgen recorrerán el centro urbano hasta llegar, más de una hora después, al muelle de A Mosqueira, en donde embarcarán para encontrarse con la procesión marítima de Cangas y después rendir sus homenajes en los muelles de Chapela, Domaio y Meira antes de la ofrenda floral frente a la alameda.

Son 30 los barcos debidamente inscritos en el seguro, tarea de la que se encarga el bateeiro Javier Carro. Casi todos los anotados son bateeiros junto a dos pesqueros, aunque podían anotarse todos los que quisieran. Este año el barco que llevará la imagen de la Virgen del Carmen será el «Rouco Tres» del armador Luis Rouco González. El barco desde el que se realizará la ofrenda floral por los marineros fallecidos será el «Perla del Pacífico», del armador Francisco Javier Martínez Barreiro.

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Barcos engalanados en Moaña para la festividad. / Gonzalo Núñez

Bueu realizó este miércoles la revisión técnica y documental a las 13 atracciones con las que contará en As Lagoas, además de siete puestos. El concello celebra mañana su día grande de las fiestas con la misa solemne a las 12 y posterior procesión hasta la lonja, acompañada por la Banda de Cornetas e Tambores de Cangas y el grupo Peis d’Hos. A las 18 horas será la misa de campaña en la lonja con la Coral Polifónica de Bueu y el baile a la Virgen a cargo de Peis d`hos, que darán paso a la procesión marítima con la Banda de Música Artística de Bueu. El concello fleta un barco con 250 plazas que se completaron de forma anticipada. Habrá alfombras en el entorno de la iglesia con el Colectivo Independiente de Bueu y la Asociación Cultural O Pampillón de Castropol, y elaboradas por la Asociación Cunchas e Flores en el entorno de la lonja. Por la noche habrá verbena con la orquesta Los Españoles y a las 12 de la noche tirada de fuegos desde el mar.